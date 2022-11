*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

Gli spettatori di Netflix si sono innamorati della serie del mercoledì appena arrivata da quando è arrivata, con attualmente in cima alla lista dei 10 migliori spettacoli di tendenza.

Guidata da Jenna Ortega, la serie vanta un cast eclettico di nomi noti, stelle nascenti e nuovi arrivati ​​completi con alcuni dei volti più noti nei panni dei vari membri della stessa famiglia Addams, vale a dire Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzman nel ruolo di Gomez.

Durante la serie, incontriamo anche versioni giovani dei genitori di mercoledì in flashback del loro tempo alla Nevermore Academy, ma chi interpreta esattamente il giovane Gomez Addams?

Il giovane Gomez mercoledì

Per tutta la serie, Wednesday Addams ha il compito di risolvere uno sconcertante mistero di omicidio che affligge Nevermore e la vicina città di Jericho.

La sua ricerca di risposte la riporta nel passato quando, nel 1990, suo padre Gomez fu accusato di omicidio in seguito alla morte di un giovane di nome Garrett Gates, infatuato di Morticia.

Nell’episodio 5, vediamo numerosi flashback della fatidica notte in questione che ha visto Garrett intrufolarsi in Nevermore la notte di un ballo scolastico.

Garrett ha attaccato Gomez con una spada ma ha lasciato cadere l’arma durante il loro combattimento.

I vari flashback raccontano versioni leggermente diverse di ciò che è accaduto, con uno che mostra che Gomez raccolse la spada mentre Garrett correva verso di lui, impalandosi.

Mentre le vere versioni degli eventi che otteniamo da Morticia rivelano che è stata lei a raccogliere la spada e ad uccidere accidentalmente Garrett, solo che Gomez si è preso la colpa per proteggerla.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Chi interpreta il giovane Gomez Addams mercoledì?

Ad assumere il ruolo del giovane Gomez Addams in Wednesday è Lucius Hoyos.

Attualmente residente a Los Angeles, Lucius è nato in Canada il 31 agosto 2001, compiendo l’attore 21 anni a partire dal novembre 2022.

Nonostante la sua età relativamente giovane, tuttavia, Lucius recita già da un decennio poiché le sue prime apparizioni cinematografiche sono tornate nel 2012.

Attraverso il lignaggio peruviano ed ecuadoriano di suo padre, Lucius è di origine quechua, un gruppo indigeno di persone che si trova in Sud America, mentre aveva anche origini franco-canadesi, irlandesi e scozzesi da parte di madre. Lucius è anche il fratello minore del collega attore Ricardo Hoyos.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Lucius è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove ha un seguito di poco più di 111.000 al momento in cui scrivo e ha pubblicato diverse immagini dietro le quinte delle riprese di mercoledì.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Ruoli precedenti di Lucius Hoyos

Come accennato, Lucius Hoyos ha alle spalle ben 10 anni di esperienza nella recitazione nonostante abbia solo 21 anni.

Il suo primo credito è tornato nel 2012 quando è apparso nel film The Lesser Blessed, seguito nello stesso anno da un’apparizione nel film The Colony.

Da allora, Lucius è apparso in più di 20 ruoli recitativi con apparizioni degne di nota in Heroes Reborn, Reign, PAW Patrol – dove ha doppiato Carlos, così come nei film Awake e This Is The Night.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

