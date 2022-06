Chi interpreta il fratello di Blake, Ben Carrington nella quinta stagione di Dynasty?

A seguire la celebrativa ma comunque esplosiva centesima puntata di Dinastia, l’ultima stagione del riavvio di successo ha ancora qualche asso nella manica prima dell’inevitabile finale di serie di quest’estate. Dinastia la quinta stagione introduce il fratello perduto da tempo di Blake, Ben Carrington.

Ben è arrivato negli ultimi momenti del centesimo episodio, dopo che Blake e Cristal avevano cercato il colpevole del minaccioso stemma della famiglia Carrington che era arrivato alla loro porta in rovina. Pensavano che fosse Claudia Blaisdel, ma speravamo fosse il ritorno di Steven.

Tuttavia, Ben ha annunciato la sua imminente apparizione in vero, drammatico stile Carrington, e il suo arrivo alla fine dell’episodio è stato un momento da brividi e un altro perfetto cenno alla serie classica originale. Ma chi interpreta il bel fratello di Blake e Dominique?

Prima Dinastia la quinta stagione ci offre la nostra corretta introduzione a Ben Carrington nell’episodio 15 della quinta stagione, giustamente intitolato “Ben” (un altro cenno alla serie originale), conosciamo il personaggio e l’attore che dà vita alla nuova versione di lui.

Ben Carrington, stagione 5 di Dynasty

L’attore australiano Brett Tucker interpreta Ben Carrington Dinastia stagione 5. È noto per i suoi ruoli in spettacoli come The Saddle Club, le figlie di McLeod, i vicini, le amanti, e Stazione 19. Tucker fa la sua prima apparizione Dinastia, sebbene il suo carattere sia stato implicito prima.

In Dinastia stagione 2, Fallon incontra sua cugina francese Juliette a Parigi, ed è la figlia del fratello separato di Blake, Ben. Non è chiaro se anche Juliette farà un ritorno nella serie, ma per ora siamo entusiasti di vedere il dramma che Ben porta con sé.

La serie originale, Ben Carrington, arriva per la prima volta nella sesta stagione quando Alexis lo porta in città dall’Australia per aiutare a sconfiggere Blake. Successivamente lascia la città nel finale della settima stagione sulla scia di uno scandalo di paternità. Finora, non sembra che Alexis abbia qualcosa a che fare con l’arrivo di Ben, ma non dovremmo ancora ignorarlo. Dovremo aspettare e vedere se sorge uno scandalo di paternità.

Cosa speri di vedere da Ben dentro Dinastia stagione 5? Condividi le tue previsioni nei commenti!