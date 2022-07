Chi interpreta Gareth in Stranger Things 4 ed è su Instagram?

La stagione 4 di Stranger Things ha prodotto così tanti nuovi ed entusiasmanti personaggi.

Così tante, infatti, alcune delle aggiunte circostanti probabilmente non hanno ricevuto così tanti riflettori come avrebbero fatto se fossero state introdotte in una stagione precedente.

Quando Eddie Munson è il nuovo ragazzo, è facile essere oscurati.

Tuttavia, mentre la polvere si deposita sulla stagione e molti riflettono sui suoi nove episodi, alcuni hanno rivolto la loro attenzione ad alcuni dei personaggi che potrebbero non aver necessariamente richiesto la loro attenzione alla prima visione.

Con quella curiosità nasce il desiderio di saperne di più sugli attori dietro il ruolo.

Quindi, nessun tempo come il presente. Chi interpreta Gareth nella stagione 4 di Stranger Things?

Chi interpreta Gareth in Stranger Things 4?

Gareth è interpretato da Gwydion Lashlee-Walton e l’attore americano di 27 anni ha mostrato il suo talento in numerosi progetti importanti nel corso degli anni.

È apparso per la prima volta come un adolescente senza nome nel blockbuster del 2012 The Hunger Games e ha continuato a ottenere piccoli ruoli in spettacoli come TURN: Washington’s Spies (interpretava un membro della gang), Your Pretty Face Is Going to Hell (Ice Cream Man), Vice Principali (Kyle Gephart), Swamp Murders (Brian) e Nashville (Jamie).

D’altra parte, i lavori televisivi più recenti includono le acclamate miniserie The Act (Stockboy) e Outer Banks (Valet) di Netflix; era anche in un film intitolato The Yellow Birds (Clerk),

Per quanto riguarda il suo personaggio in Stranger Things, Gareth è un amico di Eddie Munson. Fanno entrambi parte dell’Hellfire Club – il gruppo di giochi di ruolo di Hawkins D&D – oltre ad essere membri della rock band Corroded Coffin.

Gareth è il batterista della band e le loro prove in garage vengono interrotte quando Jason sta cercando Eddie più avanti nella stagione.

Gwydion Lashlee-Walton è su Instagram?

Sì, puoi trovare l’attore su gwydionslashleewalton ma il suo account è privato; vanta più di 9k follower.

La sua biografia recita: “Sono un attore cinematografico professionista in attesa di essere il protagonista di un film Marvel un giorno. L’ultimo concerto è stato Stranger Things. Sto lavorando al mio primo libro/i di narrativa.

I Duffer Brothers hanno già confermato che la serie tornerà per una quinta e ultima stagione, quindi forse vedremo Gwydion assumere un ruolo più importante nei prossimi episodi?