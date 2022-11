Chi interpreta Christina Ricci mercoledì su Netflix?

Prima che Jenna Ortega fosse scelta per il ruolo dell’iconica ragazza goth con le trecce Wednesday Addams nella serie Netflix live-action di Tim Burton Mercoledìl’icona degli anni ’90 Christina Ricci ha reso popolare il ruolo nel film del 1991 La famiglia Addams e il suo seguito, I valori della famiglia Addams.

Anche se diverse attrici hanno recitato mercoledì nel corso degli anni, molti fan della Famiglia Addams ritengono che il ritratto di Ricci lo sia il l’ultimo ed è stata la più frequentemente associata al personaggio amato.

Ricci è sempre stata un’attrice eccellente e recita costantemente da decenni ormai, ma quest’anno ha assistito a una sorta di rinascita dopo il successo dell’acclamato dramma della Showtime Giacche gialle, che le è valso una nomination ai Primetime Emmy. Quando Netflix ha rivelato che Ricci si stava unendo al cast di Mercoledìle persone sono diventate entusiaste di saperne di più sul suo ruolo nella serie.

Era chiaro che non avrebbe recitato di nuovo mercoledì, ma è stato comunque emozionante vederla partecipare alla serie e passare il testimone a Ortega, che è anche fenomenale nel ruolo.

Chi interpreta Christina Ricci mercoledì?

Ricci interpreta un’insegnante della Nevermore Academy di nome Marylin Thornhill nel nuovo spettacolo. Marilyn è unica perché è l’unica insegnante “normale” della scuola. Non ha abilità speciali e non è considerata un’emarginata come Wednesday e gli altri studenti.

Tutti gli altri insegnanti hanno qualcosa di strano in loro, che li rende “emarginati”. L’assunzione di Marilyn è uno sforzo della Nevermore Academy per colmare il divario tra normali ed emarginati e, si spera, allentare le tensioni tra i due gruppi rivali.

Marilyn sembra essere un’insegnante gentile e affidabile che vuole far sentire mercoledì a suo agio e il benvenuto nella sua nuova scuola. Il trailer iniziale della serie mostrava Marilyn che dava il benvenuto a mercoledì con una dalia nera e si offriva di fornire tutta l’assistenza di cui poteva aver bisogno.

Dietro le quinte, Ricci e Ortega si sono legate al personaggio che hanno interpretato durante gli anni della sua formazione. Ricci ha interpretato Wednesday da bambina, quindi Ortega ha dovuto affrontare una sfida diversa per portare Wednesday nella sua adolescenza.

Mercoledì inizia lo streaming il 23 novembre su Netflix.