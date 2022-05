Questi siamo noi i fan hanno più che familiarità con l’attore Chris Sullivan. Interpreta Toby Damon, il marito di Kate Pearson per la maggior parte del tempo durante le sei stagioni dello show prima che divorziano. Anche se non ha un ruolo così importante in Cose più stranei fan lo riconosceranno.

L’attore è apparso in un episodio qui e in un episodio lì in diversi programmi. Ma è Questi siamo noi che lo ha portato alla ribalta. E poco prima di recitare nella serie della NBC, è apparso in un episodio del nostro programma Netflix preferito.

Allora, chi è Chris Sullivan Cose più strane?

Chi interpreta Chris Sullivan in Stranger Things?

Chris Sullivan interpreta Benny Hammond Cose più strane. Ora quel nome potrebbe non suonare subito un campanello perché dobbiamo tornare alla prima stagione dello show. E non solo. Il primo episodio!

In “Capitolo uno: La scomparsa di Will Byers”, Eleven fugge dall’Hawkins Lab e si ritrova al ristorante di Benny, Benny’s Burgers. Mentre non sta guardando, El si intrufola dalla porta sul retro ed entra in cucina. Disperatamente affamata divora le patatine fritte che trova e Benny la vede. Mentre cerca di scappare con il cibo, la cattura. Ma mostra solo la sua gentilezza.

Benny le dà una grossa maglietta da indossare, la nutre e cerca di parlare con lei per capire qual è la sua situazione. Ma la timida e per lo più non verbale El non gli dà molte informazioni tranne il suo nome. E riesce a strapparle un sorriso.

Pensando di aiutare, chiama i servizi sociali. Sfortunatamente questo è un grosso errore in quanto porta l’agente Connie Frazier, che lavora con il dottor Brenner all’Hawkins Lab, alla sua porta. Lei gli spara ed El scappa. Il governo ha cercato di mettere in scena la sua morte come un suicidio, ma Hopper in seguito ha ricostruito tutto. Una fine molto triste per un uomo molto gentile.

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 arriverà su Netflix il 27 maggio.