Chi interpreta chi nella commedia d’azione sui vampiri?

Combatti i vampiri con Jamie Foxx nella commedia d’azione in uscita Turno diurnoin uscita venerdì 12 agosto su Netflix.

Oltre a Jamie Foxx, Turno diurno vede protagonista un’impressionante formazione di attori di talento che include Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good e persino Snoop Dogg! Il film incentrato sui vampiri promette di essere divertente e perfetto per una serata cinematografica estiva.

La seguente guida delinea chi interpreta chi nel film e include dettagli su di loro come i progetti da cui potresti riconoscerli e dove puoi guardarli in seguito, oltre a dove seguire il Turno diurno lanciato sui social media.

Guida al cast di Day Shift: chi interpreta chi?

Jamie Foxx nel ruolo di Bud Jablonski

Jamie Foxx è un attore affermato che recita nel settore dal 1989. Jamie è nato il 13 dicembre 1967 a Terrell, in Texas. Ha 54 anni e interpreta Bud Jablonski Turno diurno. Bud è un cacciatore di vampiri operai a cui non piace giocare secondo le regole, ma quando ha bisogno di tornare nel sindacato di cacciatori di vampiri per quelle taglie ben pagate, deve fare il bravo con il tiratore diretto Seth.

Dove l’hai già visto? L’attore è stato in numerosi film e programmi televisivi per tutta la stagione come Ray, Garanzia, Django scatenato, Ragazze da sogno, L’incredibile Spider-Man 2, Anima, Papà smettila di mettermi in imbarazzo e tanti altri. Più di recente, Jamie è tornato per riprendere il ruolo di Electro in Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Qual è il prossimo? Jamie apparirà successivamente nel film Netflix Hanno clonato Tyrone al fianco di John Boyega. Reciterà anche in molti altri progetti come randagi, Soldato di latta, La sepoltura, Dio è un proiettile, Weekend All-Star, Groove code, Signal Hill, Il mazzo selvaggio e interpreterà Mike Tyson in una serie televisiva.

Dave Franco nel ruolo di Seth

Dave Franco, 37 anni, è un attore affermato nato il 12 giugno 1985 a Palo Alto, in California. Interpreta Seth, un fantino da scrivania che fa da babysitter a Bud mentre è in una fase di prova con il sindacato di cacciatori di vampiri.

Dove l’hai già visto? Di recente ha scritto e diretto il film horror-thriller Il noleggio ed è apparso anche nel film Netflix 6 Sottoterra. Oltre a ciò, Dave è stato in numerosi film come Vicinato, Via del salto 21, Ora mi vedi, Corpi caldi, Nervo, Le Piccole Ore, L’artista del disastro, Se Beale Street potesse parlare e Zeroville. In televisione, potresti averlo visto entrare Scrub stagione 9 o la serie Apple TV+ L’Afterparty.

Qual è il prossimo? Tornerà nei panni di Jack Wilder Ora mi vedi 3 e reciterà al fianco di Kristen Stewart e Jena Malone nel film drammatico romantico L’amore sta sanguinando.

Snoop Dogg nel ruolo di Big John Elliott

Il rapper, personaggio dei media e attore Snoop Dogg, 50 anni, interpreta Big John Elliott in Turno diurno. Interpreta l’amico di lunga data di Bud e un leggendario cacciatore a pieno titolo che aiuta Bud a tornare nel sindacato.

Dove l’hai già visto? Una domanda migliore potrebbe essere dove non ho hai già visto Snoop Dogg? È attivo nell’industria dell’intrattenimento dall’inizio degli anni ’90, quando ha iniziato a pubblicare musica. Nel corso degli anni, ha recitato in diversi film e programmi televisivi, come Giorno d’allenamento e il dramma Showtime La parola l.

Ha ospitato eventi, presentato premi, ha prestato la sua voce a produzioni animate come La famiglia Addams e ha fatto apparizioni come ospite in tonnellate di diverse serie televisive nel corso degli anni. Recentemente è apparso nel film Buongiorno e ha co-ospitato la serie di concorsi di realtà musicale Concorso di canzoni americane al fianco di Kelly Clarkson.

Qual è il prossimo? Snoop si riunirà con Jamie Foxx nella commedia sportiva Weekend All-Star. Ha anche molti altri progetti in produzione come Specchi parlati, pecorina e un ruolo di voce in Pierre il piccione-falco.

Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Heather

Natasha Liu Bordizzo è un’attrice e modella australiana. La star di 27 anni interpreta un personaggio di nome Heather nel film. Heather è la vicina di Bud, che fornisce a Bud un orecchio amichevole e comprensivo. È intrappolata tra due mondi e trasuda l’iconica atmosfera hip della generazione degli anni ’70.

Dove l’hai già vista? Natasha è meglio conosciuta per aver interpretato il personaggio di Helena nella serie Netflix di breve durata La società. Ha debuttato come attrice nel film Netflix Tigre accovacciata, drago nascosto: la spada del destino come Vaso di neve. Alcuni dei suoi altri crediti cinematografici includono Il più grande showman, Pistole Akimbo, I guardoni e Drago dei desideri.

Qual è il prossimo? Natasha interpreterà Sabine Wren nella prossima serie Disney+ Ahsoka.

Meagan Good come Jocelyn Jablonski

Meagan Good è un’attrice di talento che opera nel settore da diversi decenni. Interpreta l’ex moglie di Bud, che, dopo anni in cui è stata mentita e legata, intende trasferirsi in Florida con la figlia Paige per ricominciare da capo. Ma offre a Bud la possibilità di trovare i soldi per le tasse scolastiche di Paige.

Dove l’hai già vista? Meagan è meglio conosciuta per i suoi ruoli nella sitcom di Nickelodeon Cugino Skeeter, Eve’s Bayou, Calpestare il prato, Roll Rimbalzo, Pensa come un uomo, Liberaci da Eva, Anchorman 2, Ho visto V, Il non nato e Shazam!. È anche uno dei membri principali del cast della serie Prime Video Harlem.

Qual è il prossimo? Meagan tornerà per riprendere il ruolo del supereroe Darla in Shazam! Furia degli dei e Harlem è stato anche rinnovato per una seconda stagione. È anche elencata come una delle stelle del prossimo film di danza Stepper caldo insieme a Columbus Short e Brian J. White.

Karla Souza nel ruolo di Audrey

Karla Souza è un’attrice messicano-americana che interpreta Audrey, una vampira “uber” che ha inventato una crema solare per consentire l’attività diurna dei vampiri e ha usato il suo impero immobiliare come copertura per aumentare il numero di sanguisughe che perseguitano Los Angeles. Insegue Bud quando uccide il vampiro sbagliato.

Dove l’hai già vista? Karla è meglio conosciuta per aver interpretato Laurel Castillo nel dramma legale Come farla franca con l’omicidio. Attualmente recita nella sitcom della ABC Economia domestica. Ha anche recitato in molte produzioni spagnole. Nel 2020 è apparsa nel film Netflix Il pigiama party.

Qual è il prossimo? Economia domestica è stata rinnovata per una terza stagione, che sarà presentata in anteprima a settembre su ABC.

Steve Howey

Steve Howey interpreta la metà dei Nazarian Brothers, una coppia di leggende della caccia ai vampiri che sono più muscolose che cervellotiche e incredibilmente arroganti. Sono nemici frenetici di Bud, a volte la sua concorrenza e altre volte si alleano per uccidere i vampiri insieme. Steve interpreta Mike Nazirian.

Dove l’hai già visto? Steve è meglio conosciuto per aver interpretato Kevin Ball Senza vergogna e Van Montgomery nella sitcom Reba. Di recente ha recitato nel film Stuber al fianco di Dave Bautista e Kumail Nanjiani ed è apparso anche in film come Gioco finito, amico!, Qualcosa preso in prestito e Guerre delle spose. È apparso anche in alcuni programmi televisivi, tipo Morto per me, Figli dell’anarchia, SEAL Team e Law & Order: Unità vittime speciali.

Qual è il prossimo? Steve reciterà nel prossimo riavvio della CBS di Bugie vere, il film del 1994 con Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger. Reciterà al fianco di Ginger Gonzaga.

Scott Adkins

Scott Adkins è un attore, ginnasta, sceneggiatore e artista marziale inglese. Interpreta Diran Nazarian in Turno diurno.

Dove l’hai già visto? Dato il suo background nelle arti marziali, probabilmente hai visto Scott apparire in numerosi film d’azione popolari e film di successo. Alcuni dei suoi ruoli più importanti includono Boyka: Indiscusso, I Mercenari 2, Uomo d’incidente e Vendetta. Di recente, è apparso in progetti come Cascate del castello e Sezione otto.

Qual è il prossimo? Scott ha diversi progetti in fase di sviluppo, il più notevole dei quali è John Wick: Capitolo 4 dove interpreterà un personaggio di nome Killa.

