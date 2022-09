Chi interpreta chi nella commedia canadese?

Hai mai usato un documento d’identità falso? Va tutto bene, puoi dircelo. Ti prometto che non ti faremo fuori. Lo stesso non si può dire necessariamente per tutti coloro che sono coinvolti nell’impero delle carte d’identità false costruito da due adolescenti nella nuova serie comica canadese di Netflix Falsiin streaming venerdì 1 settembre.

La serie segue le migliori amiche Zoe e Rebecca mentre creano un piano aziendale fraudolento per fornire ai loro amici e coetanei carte d’identità false in modo che possano comprare birra e qualsiasi altra cosa gli adolescenti si trovino in questi giorni.

Per tutto lo spettacolo, Falsi presenta versioni selvaggiamente diverse degli eventi mentre vediamo come questo impero è cresciuto (e alla fine è crollato) dal punto di vista di ogni personaggio. Quale versione degli eventi, Rebecca o quella di Zoe, è più vicina alla verità?

Emilija Baranac e Jennifer Tong guidano il cast insieme a Richard Harmon, che interpreta il loro intermediario Tryst. Scopri chi altro recita nella nuova commedia e dove potresti aver già visto alcuni dei membri del cast.

Cast di Fakes: chi interpreta chi nella serie comica?

I personaggi principali, Zoe Christensen e Rebecca Li, sono interpretati rispettivamente dalle attrici Emilija Baranac e Jennifer Tong. Potresti riconoscere Baranac da Netflix A tutti i ragazzi trilogia, dove interpreta Genevieve.

Ha anche recitato Riverdale come Midge Clump ed è apparso in un episodio di Le terrificanti avventure di Sabrina. Di recente, l’attrice è apparsa Ammaliato su The CW e ha avuto un ruolo nel film slasher per adolescenti di Netflix C’è qualcuno dentro casa tua.

Jennifer Tong è meglio conosciuta per aver interpretato Su nel film drammatico per adolescenti di breve durata di Netflix Grande esercito. Ha anche recitato nella serie Facebook Watch Sacre bugie, interpretando Tracy nella prima stagione dello show. Potresti anche riconoscere Tong da Leggende di domani della DC o Patria: Forte Salem.

L’altro personaggio principale della serie è Tryst, interpretato da Richard Harmon. Harmon è probabilmente più riconoscibile dal suo ruolo di John Murphy in poi Il 100. È apparso anche in L’età di Adaline, Ti vedo ancora, Kung Fu, Continuo, Bates Motele altro ancora.

Dai un’occhiata all’elenco riassunto del cast Falsi sotto:

Emilia Baranac (A tutti i ragazzi trilogia, Riverdale) come Zoe Christensen

Jennifer Tong (Grande esercito, Sacre bugie) come Rebecca Li

Richard Harmon (Il 100, Bates Motel) come Tryst

Eric Bempong (bucaneve, Il 100) come Ken

Mia Lowe (Giacche gialle, Gli imperfetti) come Sophie

Matreya Scarrwener (C’era una volta, Strano Impero) come Sally

Debbie Podowski (Ama tanto, Il flash) come Margot

Toby Hargrave (Carbonio alterato, Superman e Lois)​​​​​​​ come Larry

Roraigh Falkner (The Mighty Ducks: Game Changer) come Sam

Maddy Hillis (Progetto libro blu, Soprannaturale) come Taylor

Tarun Keram (La posizione, Soprannaturale) come Bobby

Falsi la stagione 1 inizia in streaming venerdì 2 settembre su Netflix.