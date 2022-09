Chi interpreta chi nel nuovo thriller?

Diavolo nell’Ohio sta per diventare la tua ultima ossessione per Netflix. Se ti sei abbuffato di tutto Echi e sei pronto ad affondare i denti in un nuovo mistero, allora la serie di Daria Polatin dovrebbe spuntare tutte le caselle giuste.

La serie è basata sul romanzo thriller più venduto di Polatin con lo stesso nome e stelle Ossa l’attrice Emily Deschanel nel ruolo della psichiatra ospedaliera, la dottoressa Suzanne Mathis. Porta l’evasa dal culto Mae (Madeleine Arthur) nella sua casa. Come previsto, l’arrivo di Mae minaccia di sconvolgere la vita dei Mathis, in particolare quella della figlia adolescente di Suzanne, Jules (Xaria Dotson).

È interessante notare che Polatin ha detto Insider televisivo che lei e Deschanel hanno effettivamente frequentato il college insieme alla Boston University, quindi i due avevano lavorato insieme in precedenza ed erano amichevoli prima di collaborare alla serie.

“Suzanne interpreta ruoli diversi nella sua vita: è una dottoressa, è una madre, è una figlia, è una sopravvissuta. Emily era perfetta per questo e ha portato così tanto calore, empatia e intelligenza ed è stato fantastico lavorare con lei”, ha detto Polatin all’outlet.

Ulteriori informazioni sul Diavolo nell’Ohio cast e i personaggi che interpretano nella serie qui sotto. Diavolo nell’Ohio inizia lo streaming questo venerdì, 2 settembre, solo su Netflix.

Guida al cast e ai personaggi di Devil in Ohio

Emily Deschanel nel ruolo della dottoressa Suzanne Mathis

L’attrice americana Emily Deschanel è uno dei personaggi principali di Diavolo nell’Ohio. Interpreta la psichiatra dell’ospedale, la dottoressa Suzanne Mathis, una delle prime persone a prendersi cura di Mae quando arriva in ospedale dopo essere fuggita dal culto. Suzanne in seguito prende Mae sotto la sua ala e la invita a stare con la sua famiglia.

Compleanno : 11 ottobre 1976

: 11 ottobre 1976 Età : 45

: 45 Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Altezza : 5’9″

: 5’9″ Stato delle relazioni: È stata sposata con Mitica ricerca star David Hornsby dal 2010

Dove l’hai già vista?

Deschanel è meglio conosciuto per aver interpretato Temperance “Bones” Brennan nella lunga serie di procedure criminali della FOX Ossaandato in onda dal 2005 al 2017. È apparsa anche in film come Facile, Montagna fredda, L’Alamo, uomo nero, Via della Gloria, Il custode di mia sorellae La famiglia perfetta. Ha avuto un ruolo ricorrente in Il regno degli animali stagione 4.

Sam Jaeger nel ruolo di Peter Mathis

L’attore, regista e sceneggiatore Sam Jaeger interpreta il marito di Suzanne, Peter Mathis. Peter è un ex appaltatore che lotta per fare il salto verso le vendite immobiliari dopo che i lavori hanno terminato il suo progetto di passione, restaurando un’enorme vecchia casa nota come Windermere. Peter non è così entusiasta come sua moglie di presentare Mae alla famiglia a lungo termine.

Compleanno : 29 gennaio 1977

: 29 gennaio 1977 Età : 45

: 45 Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Altezza : 6′ 0″

: 6′ 0″ Stato delle relazioni: Sam è sposato con l’attrice e autrice Amber Jaeger

Dove l’hai già visto?

La carriera di attore di Jaeger è iniziata con un piccolo ruolo Legge e ordine prima di ottenere ruoli in film come Traffico e Dietro le linee nemiche. Poi ha recitato al fianco di Bruce Willis e Colin Farrell in La guerra di Hart. Ma nel 2009, Jaeger ha ottenuto il suo ruolo più importante come Joel Graham regolare della serie nel dramma familiare della NBC Genitorialitàche è andato in onda per sei stagioni e oltre 100 episodi.

I suoi altri ruoli televisivi importanti includono Raccontami una storia, Quando ci alziamoe Perché le donne uccidono. Ha anche interpretato Roe Messner nell’acclamato filmGli occhi di Tammy FayeMarco Tuello dentro Il racconto dell’ancellae Tino nella serie di Ryan Murphy Il politico.

Madeleine Arthur come Mae

L’attrice canadese Madeleine Arthur recita in Diavolo nell’Ohio nei panni di Mae, un’adolescente che riesce a fuggire da un terrificante culto satanico. La dottoressa Mathis porta Mae a casa sua e cerca di farla parte della famiglia, ma Mae ha molti segreti e potrebbe non essere così “brava” come appare per la prima volta.

Compleanno : 10 marzo 1997

: 10 marzo 1997 Età : 25

: 25 Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Altezza: 5′ 5″

Dove l’hai già vista?

Arthur ha recitato in film come Grandi occhi con Amy Adams e il film horror lovecraftiano Colore fuori dallo spazio. Ma probabilmente la riconosci da Netflix A tutti i ragazzi trilogia. Ha interpretato Christine in tutti e tre i film. In televisione, Arthur ha fatto apparizioni come ospite in serie come L’Ora Inquietante, L’uccisione, Spooksville, Soprannaturalee Leggende di domani.

È apparsa nella serie di fantascienza della CW di breve durata La gente di domani e ha interpretato Fray Waugh in SYFY’s I maghi. Più di recente, Arthur è apparso in diversi episodi di TNT bucaneve come Nicolette “Nikki” Genêt e un paio di episodi della commedia TBS di Nasim Pedrad Chad.

Quali sono le prospettive per Madeleine Arthur?

Dopo Diavolo nell’Ohio anteprime, cerca Arthur in un altro attesissimo progetto Netflix, blockbuster. Interpreta la normale serie Hannah nello show, che uscirà a novembre.

Xaria Dotson nel ruolo di Jules Mathis

Xaria Dotson interpreta la figlia di Suzanne, Jules Mathis, che stringe rapidamente un’amicizia con Mae. Jules inizialmente esita a conoscere Mae, ma presto le due ragazze si prendono in simpatia. Ma è Mae veramente una buona influenza su Jules?

Compleanno : 27 dicembre 1997

: 27 dicembre 1997 Età : 24

: 24 Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Altezza: 5’1″

Dove l’hai già vista?

Dotson è meglio conosciuto per aver interpretato Tori Carucci nella serie Netflix Vandalo americano ed Evie Grayson nel programma televisivo Facebook Watch/Crypt La betulla. Ha anche recitato in un episodio di Chad.

Gerardo Celasco nel ruolo del detective Lopez

L’attore americano Gerardo Celasco interpreta il detective Lopez nella serie. Il detective ha cercato di rintracciare il culto da cui proveniva Mae da un po’ di tempo, soprattutto a causa del pericolo che il suo leader, Malachai, presenta alla comunità.

Compleanno : 8 aprile 1982

: 8 aprile 1982 Età : 40

: 40 Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Altezza : 6′ 1″

: 6′ 1″ Stato delle relazioni: È sposato con l’attrice Jennifer Morrison

Dove l’hai già visto?

Uno dei primi ruoli di Celasco è stato quello di Miguel Lopez-Fitzgerald nella soap opera Passioni. Da lì, ha continuato a svolgere un ruolo ricorrente in Come farla franca con l’omicidio e in seguito è apparso in spettacoli come FOX’s Prossimodi Roku Nuoto con gli squalie la serie CBS Buon Sam con Sofia Bush.

Naomi Tan nel ruolo di Dani

Naomi Tan interpreta la sorella più giovane di Mathis, Dani. Un’aspirante attrice, Dani è una delle più estroverse della famiglia, ed è una delle più a disagio per l’apparizione improvvisa di Mae nelle loro vite.

Dove l’hai già vista?

Naomi Tan potrebbe essere giovane, ma vanta già una filmografia impressionante! Ha già realizzato alcuni progetti Netflix, prestando la sua voce al personaggio di Glenda nella serie animata Netflix Patatine fritte e patateed è apparsa in un episodio di Netflix Il club delle baby sitter serie. Tan ha anche interpretato Lucy Hai paura del buio?: La maledizione delle ombre su Nickelodeon.

Alisha Newton nel ruolo di Helen Mathis

L’attrice canadese Alisha Newton interpreta la sorella maggiore di Mathis, Helen. Helen è una delle ragazze più popolari del liceo locale, il che a volte provoca attrito tra lei e sua sorella minore Jules. Helen preferiva spesso uscire con i suoi amici e il suo ragazzo, tenendo Jules a debita distanza.

Compleanno : 22 luglio 2001

: 22 luglio 2001 Età : 21

: 21 Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza: 5′ 4″

Dove l’hai già vista?

Alisha Newton recita dal 2010 con alcuni dei suoi primi ruoli, incluso un episodio di Soprannaturale e nel ruolo della giovane Annabeth Percy Jackson: Il mare dei mostri. Il suo ruolo da protagonista è arrivato quando ha ottenuto il ruolo principale di Georgina “Georgie” Fleming Morris nella popolare serie drammatica per famiglie canadese Heartland durante la sesta stagione dello show.

Quali sono le prospettive per Alisha Newton?

Newton continuerà a lavorare con Netflix sul suo prossimo progetto, La mia vita con i Walter Boys, dove ha ottenuto il ruolo di Erin, che è descritta come “la ragazza più popolare della scuola che ha una relazione saltuaria” con uno dei personaggi principali, Cole (che sarà interpretato da Noah LaLonde). Questo dramma di formazione è basato sull’omonimo romanzo del 2014 di Ali Novak.

Diavolo nell’Ohio inizia lo streaming venerdì 2 settembre su Netflix.