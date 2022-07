Chi interpreta chi in questo adattamento di Jane Austen?

Basato sull’omonimo amato romanzo di Jane Austen, Persuasione è un attesissimo dramma in costume Netflix in arrivo sul servizio di streaming questo venerdì 15 luglio. Dakota Johnson guida il Persuasione scelto per il ruolo principale di Anne Elliot. È affiancata da un insieme di attori incredibilmente talentuosi.

Se sei un fan dei drammi in costume o di Jane Austen, allora vorrai sicuramente guardare il film quando uscirà questo fine settimana. Coloro che sono interessati potrebbero anche essere inclini a saperne di più su chi interpreta chi nel film, dato che ci sono diversi attori importanti e alcuni che potrebbero essere meno conosciuti recitando in Persuasione.

La seguente guida al cast ti introdurrà ai principali attori del film, oltre a fornire alcune informazioni di base su

Guida al cast di persuasione

Cast di persuasione: Dakota Johnson nel ruolo di Anne Elliot

Dakota Johnson è un’affermata attrice, modella e produttrice americana. Ha co-fondato la sua società di produzione chiamata TeaTime Pictures ed è la figlia degli attori Melanie Griffith e Don Johnson.

Nata il 4 ottobre 1989, (Bilancia) Johnson è una bruna con gli occhi azzurri alta 5’7. Ha una relazione a lungo termine con il frontman dei Coldplay Chris Martin. Interpreta la protagonista femminile, Anne Elliot Persuasione.

Dove l’hai già vista? La Johnson ha avuto il suo ruolo da protagonista in film come Il social network e Via del salto 21. In seguito è apparsa in film come L’impegno quinquennale e poi ha ricevuto il riconoscimento internazionale come Anastasia Steele nel Cinquanta sfumature trilogia.

Da allora, Johnson è apparso in molti film acclamati dalla critica come Suspiria, Brutti tempi all’El Royale, Il falco del burro di arachidi e il film Netflix candidato all’Oscar La figlia perduta. Più di recente, ha recitato nel film Apple TV+ Cha Cha Real Smooth.

Qual è il prossimo? L’attrice trentenne ha diversi progetti entusiasmanti in programma per il futuro, tra cui recitare Madame Web nel film sui supereroi della Sony dove sarà affiancata da Sydney Sweeney ed Emma Roberts. Johnson reciterà anche nella serie mockumentary Rodeo Queens e il film Daddio al fianco di Sean Penn.

Social media: Instagram

Cast di persuasione: Cosmo Jarvis nel ruolo del Capitano Wentworth

L’attore Cosmo Jarvis è un attore e musicista britannico che ha iniziato la sua carriera di attore con progetti come Lady Macbeth, dove ha interpretato Sebastian al fianco di Florence Pugh. Interpreterà il Capitano Wentworth Persuasione, l’ex amante di Anne che torna per cercare di riconquistarla. Nato il 1 settembre 1989 (Vergine), Jarvis ha gli occhi castani, i capelli corti neri e sta a 5’10.

Dove l’hai già visto? Jarvis è probabilmente meglio conosciuto per aver interpretato il vecchio Campion Sturges nella serie HBO Max Cresciuto dai lupi o per aver interpretato Barney Peaky Blinders. Ha anche recitato nel film drammatico del 2020 Faccia divertente.

Qual è il prossimo? Jarvis reciterà nella serie FX Shogun, un dramma in costume basato sull’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell. Anche lui recita È in tutti noiun film thriller irlandese in uscita in uscita questo autunno.

Cast di persuasione: Nikki Amuka-Bird nel ruolo di Lady Russell

Nikki Amuka-Bird è una talentuosa attrice britannica di origine nigeriana, nominata ai BAFTA, che ha recitato in produzioni teatrali, cinematografiche e televisive.

Nato il 27 febbraio 1976 (Pesci) a Delta, in Nigeria, Amuka-Bird è un sorprendente artista di 5’7″ con occhi castani e capelli scuri. Amuka-Bird interpreta Lady Russell. Nel romanzo, Lady Russell è la madrina di Anne e la vedova di Sir Henry Russell.

Dove l’hai già vista? Potresti riconoscerla da Giove ascendente dove ha interpretato Diomika Tsing o dal film horror del 2021 di M. Night Shyamalan Vecchiodove ha interpretato Patricia.

Amuka-Bird ha anche recitato in innumerevoli altri progetti, tra cui Il presagio (2006), Viale 5film Netflix La lavanderia a gettoni, La storia personale di David Copperfield, Cava e Sole duro. Ha anche interpretato la DCI Erin Gray in Lutero. Il suo ruolo nominato ai BAFTA era quello di recitare nella produzione della BBC Two del romanzo di Zadie Smith NW.

Qual è il prossimo? Sarà la prossima star nel thriller di sopravvivenza Jericho Ridge e reciterà anche nel prossimo film di Shyamalan, Bussare alla cabinache vedrà nel cast anche Rupert Grint, Dave Bautista e Jonathan Groff.

Cast di persuasione: Richard E. Grant nel ruolo di Sir Walter Elliot

Nato il 5 maggio 1957 (Toro) a Mbabane, nello Swaziland, Richard E. Grant è un attore swazi-inglese che recita dalla fine degli anni ’80. Negli ultimi anni, ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel film del 2018 Puoi mai perdonarmi? con Melissa McCarthy. Grant è alto 6’2″ e ha due figli. Interpreta il padre di Anne, un vedovo di nome Sir Walter Elliot Persuasione.

Dove l’hai già visto? Grant ha recitato in numerosi film nel corso degli anni come La signora di ferro, di Bram Stoker Dracula, L’età dell’innocenza, Parco Gosford, La sposa cadavere, Logan, Star Wars: L’ascesa di Skywalker e Tutti parlano di Jamie.

È apparso anche in diverse serie televisive, interpretando personaggi come il dottor Simeon in Dottor chiLoki classico dentro LokiL’uomo con la barba ma senza capelli Una serie di sfortunati eventiSimon Bricker dentro Abbazia di Downton e Izembaro dentro Game of Thrones.

Qual è il prossimo? Successivamente presterà la sua voce al film Gossamer basato sull’omonimo romanzo di Lois Lowry e sul film thriller Il Tutore. Grant reciterà anche in un film d’azione storico Il Club della cavia insieme a Jeremy Irvine e Sam Neill.

Social media: Instagram e Twitter

Cast di persuasione: Henry Golding nel ruolo del signor William Elliot

L’affascinante Mr. William Elliot sarà interpretato dall’affascinante e carismatico attore Henry Golding, noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella commedia romantica Asiatici ricchi e pazzi.

Golding è un attore malese-britannico nato il 5 febbraio 1987 (Acquario) a Betong, Sarawak, Malesia. È alto 6’1″ e ha occhi castano scuro e capelli scuri. Il 35enne è anche un modello e conduttore televisivo, essendo stato un presentatore della BBC Lo spettacolo di viaggio per molti anni.

Dove l’hai già visto? Golding ha recitato in diversi film importanti negli ultimi anni come Un semplice favore, Snake Eyes e I Signori.

Qual è il prossimo? Successivamente darà la voce al signor Hu L’apprendista della tigre e recita Gufo del centro, il debutto alla regia di Lily Rabe e Hamish Linklater. Inoltre, Golding reciterà nel film thriller di spionaggio Club degli Assassini e recentemente si è unito al cast del film sequel di Netflix La vecchia guardia 2.

Social media: Instagram e Twitter

Cast di persuasione: Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Mary Elliot

Mia McKenna-Bruce è un’attrice di 25 anni nata il 3 luglio 1997 a Bexley, nel Regno Unito. La giovane attrice interpreterà la sorella di Anne, Mary Elliot, nel film. Sta a 5’0″ e ha occhi nocciola e capelli castano chiaro.

Dove l’hai già vista? Potresti riconoscere McKenna-Bruce da Il ritorno di Tracy Becher o La discarica franchising. Ha anche interpretato Bree Deringer nella serie iPlayer Prendi anche. Ha interpretato la giovane Marilka in Netflix Lo stregone serie ed è apparso in precedenza nel film horror del 2014 Il quarto tipo.

Qual è il prossimo? La prossima volta apparirà nel film drammatico del Regno Unito Accendere e lei reciterà nel prossimo Accademia dei vampiri serie come Mia Karp. I libri sono basati sulla popolare serie di Richelle Mead e la serie sarà trasmessa in streaming su Peacock.

Social media: Instagram e Twitter