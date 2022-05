Chi ha ucciso Sara? e altro ancora

È il fine settimana e il momento di preparare il tuo elenco di programmi Netflix per abbuffarti mentre ti godi un po’ di tempo libero. Netflix ha un ampio catalogo di film e programmi disponibili per lo streaming. Di seguito condivideremo i nostri consigli per alcuni spettacoli eccezionali da non perdere.

La lista dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana vede L’avvocato Lincoln al primo posto. Preferiti come Ozark, mamme lavoratrici,e straniero sono ancora forti nella lista, insieme a The Circle, Katt Williams World War III, Love on the Spectrum US e l’onnipresente Cocomelon.

La più grande uscita di maggio è Cose più strane stagione 4. I fan hanno aspettato un bel po’ di tempo per la prossima stagione di questa serie, e arriverà la prossima settimana!

Non perdere il nostro elenco di nuovi film e spettacoli in arrivo a giugno.

I migliori nuovi programmi Netflix del 21 maggio 2022

Ora diamo un’occhiata ai nostri consigli per alcuni fantastici programmi Netflix per il prossimo fine settimana.

Chi ha ucciso Sara? stagione 3

Il thriller giallo messicano Chi ha ucciso Sara? è tornato per la sua terza e ultima stagione. La serie originale Netflix è stata creata da José Ignacio Valenzuela e prodotta da Perro Azul.

Álex Guzmán ha trascorso 18 anni in prigione per un crimine che non ha commesso. È stato condannato per l’omicidio di sua sorella Sara e, dopo il suo rilascio dalla prigione, fa della sua missione scoprire chi l’ha effettivamente uccisa e vendicarsi della famiglia Lazcano che gli ha fatto un torto.

La serie ha ricevuto recensioni positive dalla critica per essere un elettrizzante mistero di omicidio misto a dramma e alta energia.

L’Accademia degli Ombrelli

Ora è il momento di guardare o rivedere L’Accademia degli Ombrelli stagioni 1 e 2. La terza stagione uscirà il 22 giugno e vuoi essere pronto per questo. La serie è un originale Netflix basato sulla serie di fumetti scritta da Geral Way e illustrata da Gabriel Bá.

L’Accademia degli Ombrelli segue una famiglia disfunzionale di supereroi fratelli dotati nati lo stesso giorno in diverse parti del mondo. Dopo la morte del padre, si riuniscono per scoprire chi lo ha ucciso mentre erano minacciati da un’apocalisse imminente.

Sii cauto nel guardare questo trailer se non hai visto le altre due stagioni, poiché questa è per la terza stagione e potrebbe rivelare alcune cose.

Impero Bling

La serie di realtà Netflix Impero Bling è stata descritta come una vita reale Asiatici ricchi e pazzi. Questa serie si concentra su un sontuoso gruppo di asiatici e asiatici americani che vivono a Los Angeles. Vivono stili di vita favolosi e stravaganti e tutti i membri del cast sono collegati alle industrie della moda e dell’intrattenimento.

Hanno soldi da spendere, indossano i migliori stilisti e partecipano agli eventi di alto livello offerti dalla città, ma non preoccuparti: tutto ciò comporta una forte dose di dramma. Il che, diventiamo reali, è per questo che guardiamo.

Rotten Tomatoes dà alla serie un 90%, affermando: “Impero Bling potrebbe essere un’altra celebrazione della sontuosa ricchezza, ma l’attenzione su un cast asiatico-americano conferisce a questo programma di realtà uno strato intrigante di celebrazione culturale”.

Servant of the People stagioni 2 e 3

La serie satirica Servo del popolo ha lanciato la carriera politica dell’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Netflix ora ha di nuovo disponibili tutte e tre le stagioni.

Zelenskyy interpreta Vasily Petrovych Goloborodko, un insegnante di storia distratto che fa uno sproloquio profano sulla corruzione in Ucraina che viene filmato ma uno studente che carica il filmato su YouTube. Il video diventa virale e, a sua insaputa, lancia la sua carriera politica, che alla fine lo trova come nuovo presidente dell’Ucraina.

La serie è durata tre stagioni fino a quando Zelenskyy ha deciso di candidarsi alla presidenza dell’Ucraina sotto un nuovo partito politico chiamato Servant of the People.

The Boss Baby: Back in the Crib stagione 1

Il prossimo capitolo della saga di Boss Baby, The Boss Baby: Di nuovo nella culla, vede Theodore Templeton tornare al suo io da bambino poiché è stato incastrato per appropriazione indebita. Questa storia si svolge dopo l’evento di The Boss Baby: affari di famiglia.

Boss Baby e sua nipote Tina guideranno una squadra per aumentare Baby Love mentre combatteranno contro i loro nuovi acerrimi nemici, The Uncuddleables.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana?