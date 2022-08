Chi ha ucciso Sara? e 4 programmi Netflix sottovalutati che non tornano

Ci sono così tanti programmi su Netflix che è difficile sapere cosa scegliere a volte. Sia che tu scelga i titoli in base alle recensioni, al passaparola o semplicemente a quanto lo streamer li promuove, ci sono così tante serie fantastiche che volano sotto il radar. Naturalmente, ci sono grandi battitori come Cose più strane e Bridgerton che tutti conoscono, ma che dire degli spettacoli meno discussi che vale la pena guardare?

Se uno spettacolo è stato cancellato a causa del basso numero di spettatori o concluso perché il creatore ha ritenuto che fosse giunto il momento, ci sono una manciata di spettacoli Netflix sottovalutati che sono finiti troppo presto. Ecco la nostra lista, a cominciare dallo spettacolo in lingua spagnola Chi ha ucciso Sara?

Chi ha ucciso Sara? su Netflix

Serie misteriosa messicana Chi ha ucciso Sara? è venuto e se ne è andato così in fretta che forse te lo sei perso. Il thriller, originariamente intitolato ¿Quién mató a Sara?, ha debuttato su Netflix nel 2021 e aveva già tre stagioni alle spalle quando si è conclusa nel 2022. Racconta la storia di un uomo condannato per aver ucciso sua sorella, anche se sostiene la sua innocenza dicendo di non averlo fatto. Come evidenziato nel titolo, lo spettacolo segue i personaggi mentre cercano di capire chi è stato quello che ha effettivamente ucciso Sara.

Noi speriamo Chi ha ucciso Sara? ha funzionato per più stagioni ed è stato piuttosto sorprendente quando è stato annunciato che la terza puntata sarebbe stata l’ultima. Tuttavia, alla fine otteniamo tutte le nostre risposte, incluso chi ha ucciso Sara, quindi vale sicuramente la pena guardarlo. Dai un’occhiata la prossima volta che sei dell’umore giusto per un avvincente mistero!

Primo omicidio su Netflix

Purtroppo, Prima uccisione è l’ultimo spettacolo cancellato da Netflix. Il teen drama è stato presentato in anteprima a giugno di quest’anno ed è stato eliminato ad agosto. Nonostante le scarse recensioni da parte della critica, lo spettacolo sui vampiri ha accumulato una base di fan devota che ne era entusiasta ottenendo un rinnovamento. Anche se il consenso generale potrebbe essere quello Prima uccisione è uno che puoi saltare, diremmo che è sottovalutato!

First Kill segue un’adolescente vampira di nome Juliette (Sarah Catherine Hook) che si innamora di una nuova ragazza a scuola di nome Calliope (Imani Lewis), solo per scoprire che è una cacciatrice di mostri. Se sei un fan dei drammi soprannaturali per adolescenti come The Vampire Diaries e L’ordineprobabilmente ti piacerà Prima uccisione.

È triste che non avremo un’altra stagione di Prima uccisionema vale comunque la pena guardarlo se non l’hai verificato.

Il vangelo di mezzanotte su Netflix

L’unico altro spettacolo in questa lista ad essere cancellato prima di arrivare a una seconda stagione è Il Vangelo di Mezzanotte. Questo è abbastanza diverso da Prima uccisione, poiché è una serie animata filosofica che esplora argomenti come esistenzialismo, depressione, droghe, meditazione e altro ancora. È uno sguardo estremamente commovente all’esperienza umana fatta da Tempo di avventura il creatore Pendleton Ward e l’attore/comico Duncan Trussell.

Attori famosi come Stephen Root, Natasha Leggero, Pauly Shore, Joey “Coco” Diaz e altri doppiano personaggi in Il Vangelo di Mezzanotte. Damien Echols, uno degli uomini condannati dei West Memphis Three che sono stati rilasciati sotto la richiesta di Alford, dà la voce a un personaggio in un episodio. Il famoso maestro spirituale Ram Dass interpreta se stesso.

Il Vangelo di Mezzanotte è uno dei titoli più profondi su Netflix, ma non è del tutto sorprendente che sia stato cancellato. Questo spettacolo non ha necessariamente bisogno di un’altra stagione, anche se sarebbe stato divertente vedere cosa avrebbero potuto fare dopo. Trussell ha confermato la notizia della cancellazione su Twitter nel giugno 2022.

Messa di mezzanotte su Netflix

Dal moderno genio dell’horror Mike Flanagan, Spuntino di mezzanotte è stato presentato per la prima volta nel 2021 giusto in tempo per la stagione di Halloween. Ma nonostante lo spettacolo abbia ricevuto buone recensioni dalla critica, non ha mai ottenuto il riconoscimento che meritava dagli utenti di Netflix. Soprattutto venendo fuori quanto popolare L’ossessione di Hill House e L’ossessione di Bly Manor erano.

Spuntino di mezzanotte segue un personaggio che torna a casa dalla prigione in una città chiamata Crockett Island, un luogo isolato e religioso dove tutti sanno tutto l’uno dell’altro. Quando un misterioso nuovo sacerdote arriva in città, iniziano ad accadere miracoli. Ma non ci vuole molto prima che le persone inizino a rendersi conto che forse questi non sono atti di Dio, dopo tutto.

Perché Spuntino di mezzanotte è una miniserie, non sembra che ci siano mai stati piani per la realizzazione di una seconda stagione. Ma per questo motivo, l’unica stagione racconta una storia completa con un finale estremamente soddisfacente.

Mindhunter su Netflix

La fanbase dedicata di Mindhunter potevo solo sognare che ci sarebbe stata un’altra stagione di questo fantastico spettacolo. Ma sfortunatamente, il produttore esecutivo David Fincher non vuole fare di più in questo momento. Il thriller psicologico è stato presentato in anteprima su Netflix nel 2017 ed è andato in onda per due stagioni prima che uscisse la notizia che una terza stagione probabilmente non sarebbe avvenuta.

Anche se Fincher non ha mai detto chiaramente Mindhunter non sarebbe mai tornato, ha spiegato le sue ragioni contro di esso. In un’intervista del 2020 con Variety, il famoso regista ha affermato che si trattava di “uno spettacolo costoso”, aggiungendo: “Aveva un pubblico molto appassionato, ma non abbiamo mai ottenuto i numeri che giustificassero il costo”. Sembra che lo spettacolo abbia anche messo a dura prova Fincher, con lui che ha detto a Vulture di essere “piuttosto esausto” dopo la stagione 2.

Detto questo, Fincher ha anche notato che gli piacerebbe “rivisitarlo” un giorno, ma chissà quando sarà quel giorno? Il candidato all’Oscar è un produttore di più spettacoli e sta dirigendo un film neo-noir in uscita chiamato L’assassino con Michael Fassbender.

Saremmo scioccati se Mindhunter fa mai ritorno, ma ciò non significa che non valga la pena guardarlo.