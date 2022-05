Chi ha ucciso Ruth nella quarta stagione di Ozark e come è morta?

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Ozark Stagione 4 Parte 2**

Ozark La stagione 4, parte 2, ha una serie di colpi di scena che attendono i fan su Netflix, ma sono d’accordo sul fatto che la fine di Ruth sia stata quella più difficile da digerire.

Spieghiamo chi ha ucciso Ruth e come è morto il personaggio principale, oltre a rivelare chi altro muore nella Parte 2.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark Nel cast Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, al seguito del consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata al cartello della droga messicano e, successivamente, alla mafia di Kansas City.

Chi ha ucciso Ruth nella seconda parte della stagione 4 di Ozark e come è morta?

Nel primo dei due sconvolgenti colpi di scena durante il Ozark finale, Ruth Langmore diventa la prossima vittima e viene uccisa da Camilla.

Dopo che Clare dice a Camilla che Ruth è stata quella che ha ucciso Javi, Camilla si reca per porre fine a Ruth e la spara sul ciglio della strada.

Camilla Elizonndro è la sorella di Omar Navarro e la madre di Javi, e dopo che Camilla ha appreso che Ruth era quella che aveva ucciso suo figlio, non c’era modo che Ruth ne uscisse viva.

ancora dal trailer della seconda parte della stagione 4 di Ozark, Netflix

Chi altro incontra la fine nella stagione 4, parte 2?

Prima che Ruth incontrasse la sua fine, è riuscita a compiere la sua missione di vendetta e uccidere Javidopo aver sparato e ucciso Wyatt, cugino di Darlene e Ruth, durante la prima parte.

Sicario Nelson ha anche incontrato la sua fine dopo aver pedinato Ruth e Rachel, poiché quest’ultima è andata su un terreno più elevato per abbatterlo.

Lo zio di Javi Omar Navarro, leader del cartello Navarro, ha anche incontrato la sua fine durante la stagione 4, eliminando un importante antagonista. Camilla ha inviato un colpo al leader del cartello durante il periodo in cui pensava che fosse responsabile della morte di Javi.

Mel Satteml’investigatore privato, è stata la morte finale di Ozarkgirato da Jonah Byrde con un colpo di scena scioccante.

Guida agli episodi della seconda parte della stagione 4 di Ozark

L’ultima stagione di Ozark è stato diviso in due parti, seguendo lo schema di molti spettacoli che hanno pubblicato il loro ultimo capitolo.

I primi sette episodi della quarta stagione sono stati pubblicati su Netflix a gennaio 2022 e la seconda parte sarà composta da altri sette episodi.

Con l’intera seconda parte rilasciata il 29 aprile 2022, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi di seguito per una facile navigazione:

Episodio 8: Il cugino di morte

Episodio 9: Scegli un Dio e prega

Episodio 10: Sei il capo

Episodio 11: Pound of Flesh e Still Kickin

Episodio 12: Problemi con l’acqua

Episodio 13: Fango

Episodio 14: Una strada difficile da percorrere

La seconda parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

