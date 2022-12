‘Chi ha ucciso Babbo Natale? A Murderville Murder Mystery arriverà su Netflix a dicembre 2022

Un divertente episodio speciale a tema natalizio di Murderville arriverà su Netflix a dicembre 2022. Interpretato da celebrità guest star Jason Bateman e Maya Rudolph, che avranno bisogno di tutte le loro abilità di improvvisazione per dedurre chi ha ucciso Babbo Natale. Ecco tutto ciò che sappiamo Chi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville su Netflix.

Chi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville è una commedia speciale natalizia Netflix Original di prossima uscita creata da Krister Johnson e diretta da Iain Morris e Brennan Shroff.

Con il rilascio del trailer, possiamo confermarlo Chi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville sta arrivando su Netflix Giovedì 15 dicembre 2022.

Will Arnet (Il film di Lego Batman) riprenderà il ruolo del detective senior Terry Seattle.

Ad unirsi al cast come ospiti famosi ci sono Jason Bateman (Ozark) e Maya Rodolfo (Grande bocca).

I restanti membri del cast sono i seguenti;

La sinossi per Chi ha ucciso Babbo Natale? Un giallo di Murderville è stato acquistato da Netflix;

Il detective senior Terry Seattle è tornato e questa volta il caso è critico. Insieme alle sue due celebrità guest star, Jason Bateman e Maya Rudolph, è in missione per capire… chi ha ucciso Babbo Natale? Ma ecco il trucco: a Jason Bateman e Maya Rudolph non viene data la sceneggiatura. Non hanno idea di cosa sta per succedere loro. Insieme a Terry Seattle (e tante sorprese), dovranno improvvisare la loro strada nel caso… ma spetterà a entrambi fare il nome dell’assassino.