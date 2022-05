Chi ha ordinato il successo di Omar Navarro nella stagione 4 di Ozark?

Al momento si parla molto dell’ultima stagione di Ozark, ma il consenso generale sembra essere che il pubblico sarebbe stato felice di vedere la serie continuare più a lungo. Molto più a lungo.

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams, il film drammatico è stato presentato in anteprima su Netflix nel 2017 ed è stato rapidamente salutato come un trionfo.

Nel corso degli anni probabilmente non è mai sceso di un centimetro in termini di qualità, offrendo un’esperienza incredibilmente stressante ma soddisfacente. Tutte le cose belle devono finire, ma spettacoli come Ozark non possono uscire senza un botto.

Ci sono molti momenti scioccanti durante la stagione, incluso l’attentato alla vita di Omar Navarro mentre è in prigione. Ma chi ha ordinato il colpo a Navarro, esattamente?

ATTENZIONE: SPOILER PER OZARK STAGIONE 4

Chi ha ordinato il colpo su Omar Navarro?

Fu Camila a ordinare il colpo a Omar Navarro. È la sorella di Omar e la madre di Javi.

Camila viene chiamata per supervisionare e assumere il potere delle operazioni del cartello mentre suo fratello è in prigione. Tuttavia, il suo ordine di colpire Omar dimostra che aspira a controllare il cartello in modo permanente.

Marty alla fine scopre che è stata Camila la responsabile dell’accoltellamento di Omar da parte di un altro prigioniero. Tuttavia, non prima di aver ordinato la tortura di Arturo, un membro del cartello che sospetta abbia ordinato di colpire il suo capo.

Mentre Camila fa visita a Omar quando è in ospedale per riprendersi, la coppia va avanti e sembra che Omar non abbia idea che sia stata lei a ordinare il colpo. Tuttavia, in seguito dice a Wendy e Marty che sospetta di lei.

‘Ho completamente rimosso ogni giudizio’

Durante una recente conversazione con Forbes, l’attore di Omar Felix Solis ha parlato del suo approccio nel interpretare il capo del cartello:

“Beh, il primo colpo immediato in testa a un attore è dare un giudizio sul personaggio che sta interpretando. Quindi non l’ho fatto subito. Ho completamente rimosso qualsiasi giudizio su chi pensavo potesse essere questa persona e invece mi sono detto: ‘Chi è questa persona per le altre persone?'”

Ha anche aggiunto che desiderava fornire un personaggio che non fosse del tutto definito dalla sua professione. “Voglio dire, è semplicemente interessante perché lo sono: anche i signori della droga sono umani, proprio come lo è un agente di polizia, proprio come lo è un dottore, proprio come lo è un avvocato, come un meccanico, come un sovrintendente, come un idraulico”, ha spiegato .

“Sono tutti umani. Quindi la cosa più interessante per me è cercare di trovare il ragazzo, il personaggio, la personalità del ragazzo, piuttosto che quello che fa”.

Alcuni fan avevano capito tutto

Prima che si scoprisse che era Camila a orchestrare il successo, un certo numero di spettatori lo ha indovinato e ha espresso i propri sospetti su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Scommetto che la sorella di Omar è quella che ha effettivamente ordinato il colpo su di lui #Ozark #OzarkNetflix — Mike Dub! (@BottleMan__) 1 maggio 2022

La sorella di Omar lo ha colpito. La sua faccia quando Marty le ha detto che è sopravvissuto e ha ucciso il suo aggressore. #Ozark — Vanessa (@ENness87) 3 maggio 2022

Le stagioni 1-4 di Ozark sono ora in streaming su Netflix.

