Chi ha interpretato Francine in Dead To Me e perché la star della terza stagione è familiare?

Cosa ti è piaciuto di più del tanto atteso ritorno di Dead To Me? Forse sta vedendo di nuovo volti familiari o ricevendo finalmente alcune risposte imperative dopo il finale della seconda stagione. Creata da Liz Feldman, la commedia nera americana ha offerto al pubblico una vasta gamma di elementi da apprezzare.

La serie è stata presentata per la prima volta su Netflix nel 2019, avvolgendo il pubblico in una storia di due donne in lutto che sviluppano una connessione unica mentre partecipano alla terapia.

Come suggerito, è stato fantastico per i fan vedere Christina Applegate e Linda Cardellini riprendere i loro iconici personaggi centrali, Jen e Judy. D’altra parte, ci sono stati alcuni cameo entusiasmanti durante il nuovo lotto di puntate, che sono arrivate giovedì 17 novembre 2022.

A proposito, chi ha interpretato Francine in Dead To Me?

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

Chi ha interpretato Francine in Dead To Me?

L’infermiera Francine nell’episodio 6 della terza stagione di Dead To Me è stata interpretata da Lee Garlington.

Sebbene abbia recitato solo in una puntata, l’attrice americana di 69 anni ha lasciato un’impressione piuttosto profonda sulla serie, dimostrando di essere incredibilmente favorevole a Judy mentre riceve un trattamento chemio.

Nato a Teaneck, nel New Jersey, Lee ha ottenuto una carriera cinematografica di successo che dura da decenni.

I ruoli televisivi precedenti includono Before We Go (Elsie), Broken (Darlene), Mistresses (Eleanor), The Killing (Ruth Yitanes), The West Wing (Alana Waterman) e Everwood (Brenda Baxworth). Recentemente è stata anche nella P-Valley (Georgia Anne ‘Georgie’ Batson).

Per quanto riguarda i film, potresti averla vista in artisti del calibro di The Little Things (Landlady), The Sum Of All Fears (Mary Pat Foley), Sneakers (Dr. Elena Rhyzkov) e Psycho II (Myrna).

La star di Dead To Me è Lee Garlington su Instagram?

Sì, la star di Dead To Me è su Instagram a imleegarlington.

Tuttavia, Lee non ha postato per un bel po’ di tempo. Tuttavia, ci sono scatti precedenti che i fan possono sfogliare.

“Volevo tre o quattro stagioni”

Non rivedrai Francine o nessuno degli altri personaggi del cast perché è già stato confermato che la stagione 3 è l’ultima.

La creatrice e showrunner Liz ha parlato con The Hollywood Reporter della conclusione della serie, aggiungendo che “cinque o sei stagioni di Dead to Me sarebbero diventate vecchie”:

“Ho sempre saputo che sarebbe stato uno spettacolo di breve durata. Volevo tre o quattro stagioni, ma sono realistico in termini di dove vive lo spettacolo. Vive su una piattaforma che tradizionalmente non dà più di tre o quattro, o talvolta anche una o due stagioni.

Ha aggiunto: “Volevo che il finale fosse importante e non solo, tipo, ‘Oh merda, stiamo per essere cancellati!’ È come se volessi quasi batterli sul tempo: decidere il nostro destino.

Dead To Me è in streaming su Netflix.

