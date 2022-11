Chi interpreta Thing nella nuovissima serie del mercoledì di Netflix ed è reale la mano mozzata che cammina, non parla o è un falso CGI?

Mercoledì Addams è uno dei personaggi gotici più iconici di tutti i tempi, con la nuova serie live-action di Netflix che porta sia lei che l’attrice Jenna Ortega a nuovi livelli di superstar.

Per fortuna, Wednesday ha una mano mentre cerca di sopravvivere alla Nevermore Academy; l’appendice mozzata che cammina conosciuta semplicemente come Cosa.

Quindi, Thing è il risultato di un inganno CGI o è la mano giocata da una persona reale e, in tal caso, chi interpreta Thing nella nuova serie del mercoledì?

Chi gioca a Thing mercoledì?

Pur avendo alcuni aspetti migliorati dalla CGI, Thing è infatti interpretato da una persona reale con la mano destra di Victor Dorobantu che ottiene il ruolo mercoledì.

Il rumeno Dorobantu farà il suo debutto televisivo mercoledì, dopo essersi fatto un nome come mago nell’Europa centrale.

Secondo PopBuzz, citando un comunicato stampa, era di vitale importanza per Tim Burton che Thing fosse interpretato da una persona reale che avrebbe dovuto essere sul set durante le riprese di mercoledì.

Secondo quanto riferito, Dorobantu ha dovuto trascorrere tre ore a prepararsi per ogni ripresa, dovendo indossare un body blu che i team VFX potevano rimuovere digitalmente dalla modifica finale. Tuttavia, c’era anche “una valigia piena di mani protesiche sostitutive messe in posizioni diverse” per quando erano necessari movimenti o posizioni specifici.

“Victor inoltre ‘spesso doveva collocare il suo corpo in posti insoliti sul set per ottenere l’inquadratura giusta: capovolto, sotto i pavimenti, dietro i muri e persino all’interno dei muri.’” – PopBuzz.

Parlando alla premiere sul tappeto rosso, Dorobantu ha condiviso la sua eccitazione nel vedere mercoledì e la sua mano destra recitare in un ruolo così classico. “Non riesco nemmeno a descriverlo [this feeling]non lo so nemmeno [the words]credimi, sono come in una combinazione di emozioni come pianto, risata, rabbia – non lo so, è tutto allo stesso tempo”, ha detto.

“L’intero processo è stato molto difficile; La cosa è stata creata da zero. Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare al punto in cui la Cosa esprimeva le emozioni con i gesti delle mani o il linguaggio del corpo. Abbiamo solo improvvisato e abbiamo solo cercato di renderlo naturale. – Victor Dorobantu, via Instagram.

Lo scenografo di mercoledì Mark Scruton ha anche descritto a Gold Derby come il set doveva essere adattato per consentire a Dorobantu di posizionarsi correttamente per alcune scene, richiedendo finti muri e persino botole.

“All’improvviso ci troviamo in questo mondo, molto simile alla progettazione dei set per i Muppet, dove le cose devono essere elevate, devi avere botole, devi avere modi segreti per far entrare l’attore”. – Mark Scruton, tramite Gold Derby.

Scruton avrebbe quindi condiviso come: “I pezzi del set dovevano volare via o dovevi avere mezza scrivania. Ci sono infinite permutazioni di bit che abbiamo dovuto inventare. Gran parte di ciò stava accadendo leggermente al volo perché non sapevamo bene dove sarebbe andato, quindi dovevamo avere infinite opzioni.

“Questi spettacoli in particolare porteranno al massimo le tue aspettative. I fan della famiglia Addams, penso che non avranno queste aspettative da questo spettacolo perché è Netflix, non è un classico. Ma credimi, andrà oltre perché l’intero universo della Famiglia Addams è qui, come Christina Ricci è qui. Jenna Ortega ha fatto mercoledì incredibilmente bene, Tim Burton è con noi e non può andare storto. – Victor Dorobantu, via Instagram.

Puoi seguire il pratico attore di Thing tramite Instagram @victor.dorobantu.

