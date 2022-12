Alla ricerca di un nuovo reality show per iniziare ad abbuffarsi? Netflix ha appena aggiunto la prima stagione di L’isola dell’amore negli Stati Uniti alla sua libreria ed è già evidente che le persone stanno superando rapidamente gli episodi. Al momento della stesura di questo articolo, la serie di appuntamenti si trova al quinto posto nella Top 10 degli spettacoli dello streamer. E capiamo perché!

L’isola dell’amore negli Stati Uniti è uno spettacolo di appuntamenti americano basato sulla serie britannica intitolata semplicemente L’isola dell’amore. È stato presentato in anteprima su CBS nel 2019 ed è stato ospitato da Arielle Vandenberg per tre stagioni prima che l’attrice Sarah Hyland entrasse nel ruolo. Finora, ci sono quattro stagioni, con L’isola dell’amore negli Stati Uniti ora essendo un Peacock originale.

Ma torniamo alla stagione che ha dato il via a tutto, quella attualmente in streaming su Netflix. Se hai appena iniziato a guardare L’isola dell’amore negli Stati Uniti e ho bisogno di sapere cosa succede alla fine, non ti incolpiamo! Ecco cosa finiscono insieme i concorrenti nel finale e maggiori dettagli.

Spoiler avanti per L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1.

Chi vince la stagione 1 di Love Island USA?

I concorrenti Elizabeth Weber e Zac Mirabelli sono stati incoronati vincitori di L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1, con le due star della realtà che si dividono il primo premio di $ 100.000. Non è un brutto risultato per i piccioncini! I secondi classificati sono stati Dylan Curry e Alexandra Stewart.

Chi finisce insieme nella stagione 1 di Love Island USA?

Per quanto riguarda le coppie che hanno concluso insieme la loro permanenza in villa, ecco l’elenco completo:

Zac Mirabelli e Elizabeth Weber

Dylan Curry e Alexandra Stewart

Weston Richey e Emily Salch

Ray Gantt e Caro Viehweg

Sfortunatamente, sembra che nessuna delle coppie della prima stagione sia ancora insieme oggi.

Se superi la prima stagione di L’isola dell’amore negli Stati Uniti e vuoi guardare di più, Hulu ha attualmente le prime tre stagioni e la quarta è disponibile per lo streaming su Peacock. La serie originale, L’isola dell’amore (Regno Unito)è anche in streaming su Hulu.