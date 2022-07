Chi erano le 5 morti nel volume 2 della stagione 4 di Stranger Things?

Verso gli episodi finali di Cose più strane stagione 4 volume 2, sapevamo che gli episodi finali avrebbero portato con sé la morte di almeno alcuni personaggi nominati. Dopotutto, gli episodi finali delle passate stagioni sono stati noti per presentare alcune delle morti più emotive delle rispettive stagioni.

Quindi, quando una voce ha iniziato a circolare sui social media e su Reddit riguardo ai fratelli Duffer suggerendo che ci sarebbero stati ben cinque morti nel volume 2, Internet ha iniziato a farsi prendere dal panico e a chiedersi quali personaggi potrebbero non uscirne vivi dagli episodi.

Naturalmente, i fan hanno iniziato a teorizzare quali personaggi potrebbero non sopravvivere alla stagione con i preferiti dai fan come Steve ed Eddie che emergono come due dei personaggi più preoccupati per i personaggi – e comprensibilmente.

Dopo settimane passate a rimuginare sull’idea di perdere cinque personaggi con nome, il volume 2 è stato finalmente rilasciato il 1 luglio, portando le risposte alle domande su chi è morto nel volume 2 della stagione 4. Quindi ecco cinque morti nominate dopo tutto o il rapporto di 5 morti nominate si rivelano nient’altro che una voce?

Attenzione: spoiler del volume 2 della stagione 4 di Stranger Things in anticipo.

Chi erano le 5 morti in Stranger Things volume 2?

Nonostante le notizie prima dell’uscita della stagione secondo cui ci sarebbero stati 5 morti Cose più strane stagione 4 volume 2 collegato a personaggi con nome, questo rapporto ha finito per essere nient’altro che una voce in quanto non c’erano cinque morti di personaggi con nome nel volume 2. Detto questo, c’erano tre personaggi con nome che sono morti nella stagione e due falsi morti, il che porta il nostro totale a cinque.

Il volume 2 porta con sé la morte del dottor Brenner, Jason ed Eddie, con gli ultimi due che muoiono nel finale di stagione. Il finale della stagione 4 prevedeva anche due morti false collegate a Max e Vecna, che sembravano entrambi morire prima che in seguito venisse rivelato che erano sopravvissuti alla loro battaglia finale, con Max che cadeva in coma dopo che Eleven era riuscito a salvare lei e Vecna ​​nascondendosi dopo essere stato quasi sconfitto.

Quante persone sono morte nella stagione 4 di Stranger Things?

In totale c’erano sei personaggi nominati che sono morti – sette se si include Max, che tecnicamente è morto ma è stato apparentemente riportato in qualche modo da Undici. Oltre ai personaggi nominati che sono morti nella stagione, sappiamo che 22 cittadini di Hawkins sono morti quando ha colpito il terremoto sottosopra e un numero imprecisato di personaggi secondari casuali inclusi membri militari e scienziati senza nome.

Ecco una carrellata completa delle morti della stagione 4 in ordine di quando si verificano nella stagione:

Chrissy Cunningham

Fred Benson

Patrick McKinney

Dott. Martin Brennero

Eddie Munson

Max Mayfield (riportato da Eleven, quindi destino in attesa)

Jason Carver

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.