Chi erano gli influencer negli episodi 5-8?

Il secondo lotto di episodi di Il cerchio la stagione 4 è ora in streaming su Netflix e ci stiamo avvicinando alla scoperta di chi lascerà The Circle con il titolo di giocatore con il punteggio più alto e un cospicuo primo premio di $ 150.000.

Il quinto episodio riprende da dove si era interrotto il quarto episodio, con gli spettatori che scoprono se le Spice Girls sono state o meno in grado di aumentare il montepremi per gli altri concorrenti. Non te lo rovineremo, ma assicurati di andare a guardare l’episodio 5 per scoprirlo.

Negli episodi 5-8, incontriamo nuovi giocatori, si giocano nuovi giochi, si mettono alla prova le alleanze, si nominano nuovi influencer e qualcuno viene mandato a casa. Voglio dire, sono successe così tante cose nella seconda serie di episodi!

Quindi, in questa serie di episodi, chi erano gli influencer? A chi è stato dato il potere di bloccare un altro giocatore da The Circle? Non è un problema per noi. Di seguito, condividiamo quali giocatori sono diventati influencer.

Spoiler da Il cerchio stagione 4 avanti!

Episodi 5-8 degli influencer della stagione 4 di The Circle

C’era solo una valutazione nel secondo lotto di episodi. I giocatori si valutano a vicenda nell’episodio 5, quindi scopriamo quali giocatori diventano influencer nell’episodio 6. Le valutazioni medie sono state elencate dall’ultimo al primo posto. Crissa arriva al sesto posto, Carol/John e Bru pareggiano per il quarto posto e Frank al terzo posto.

Alyssa arriva al secondo posto, rendendola un’influencer, e Yu Ling rivendica il primo posto, rendendola la giocatrice più votata. Più avanti nell’episodio 6, Alyssa e Yu Ling si dirigono all’Hangout per discutere chi pensano debba essere eliminato. Raggiungono un accordo e Yu Ling deve bloccare di persona il giocatore scelto da The Circle. Alla fine, decidono di bloccare Crissa e Yu Ling fornisce le cattive notizie faccia a faccia.

Assicurati di continuare a guardare Il cerchio stagione 4 mentre altri episodi escono settimanalmente su Netflix!