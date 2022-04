Chi era il pagliaccio killer John Wayne Gacy da “Conversations With a Killer”, la serie di documentari True Crime su Netflix

La verità è sempre stata più strana della finzione. Quello che è successo nella vita reale a volte è così agghiacciante che ci si rifiuta di credere che possa mai accadere. Tuttavia, con le sue sublimi raccolte di docuserie, Netflix ci ricorda sempre che anche se abbiamo fatto molta strada dal nostro inizio più di 2000 anni fa. Ci sono ancora stati momenti nella storia che sono quanto più bizzarri le cose potrebbero arrivare. L’ultima aggiunta di Netflix alla loro orribile selezione di docuserie è Conversazione con un killer: i nastri di John Wayne Gacy.

Diamo un’occhiata a ciò che riguarda questa rivisitazione delle vere e sfortunate uccisioni di 33 persone.

Conversazione con un killer: nuovi docuserie su Netflix

Netflix sta tornando nel genere del vero crimine. L’ultima miniserie è su John Wayne Gacy, uno dei più famosi serial killer americani.

Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy esamina nastri inediti con Gacy e il suo team legale per esaminare i numerosi omicidi dell’aspirante politico e del clown part-time e il “oscurità terrificante” dentro di lui.

In che modo John Wayne Gacy è passato da clown da festa a uno dei serial killer più terrificanti di tutti i tempi? Conversazioni con un killer: The John Wayne Gacy Tapes offre nuove informazioni sulla psiche di questo prolifico assassino attraverso 60 ore di audio portato alla luce.

Questa serie in tre partidiretto da Joe Berlinger, il regista dietro i documentari Netflix come Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundy, Scena del crimine: la scomparsa al Cecil Hotele Jeffrey Epstein: Ricco sporcocerca di spiegare come almeno Gacy sia riuscito a uccidere 33 persone prima di essere catturati.

Chi era John Wayne Gacy?

Gacy era un omosessuale segreto che si era sposato due volte durante il periodo in cui aveva violentato, torturato e strangolato le sue vittime maschi prima di sbarazzarsene nel vespaio sotto casa sua. Ha ucciso 33 persone, di cui la polizia ha potuto identificarne solo 29. Le restanti non sono identificate fino ad oggi.

Nel 1980, Gacy è stato condannato a morte ed è stato messo a morte per iniezione letale nel 1994. ‘Baciami il culo,’ disse per ultimo, senza rimorsi fino alla fine.

Di mercoledì, 20 aprile 2022Netflix rilasciato Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy che porta alla luce nastri inediti di diverse interviste in prigione.

Cosa c’è nel trailer?

Il trailer ci offre una breve occhiata all’estremo “gatto e topo” tra John e la polizia. Netflix assicura agli spettatori che le nuove docuserie sul vero crimine richiederanno un “nuova prospettiva sulla mentalità narcisistica dell’assassino”.

La serie limitata darà al pubblico una comprensione più profonda della psiche degli assassini. Joe Berlinger (direttore di Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundy) dirige anche questa serie. Nella serie, Joe interagisce con i partecipanti chiave e include mai visto prima interviste in cerca di risposte su come Gacy sia sfuggito all’accusa per così tanto tempo.

Quindi guarderai il Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy questo fine settimana o no? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

