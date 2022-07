Chi è Vince in Virgin River e perché ha sparato a Jack?

La stagione 4 è arrivata e i segreti si stanno diffondendo in tutta questa città della California settentrionale.

Sviluppata da Sue Tenney e basata sui romanzi Virgin River di Robyn Carr, la serie Netflix è stata presentata in anteprima nel 2019 e nel corso degli anni abbiamo tutti conosciuto bene la sua ricchezza di personaggi.

Tuttavia, con un sacco di spazio e tempo trascorso tra le stagioni, a volte può essere un po’ difficile ricordare tutti.

Ora che la stagione 4 è finalmente pronta per lo streaming sulla piattaforma, aiuta a ricapitolare l’importanza di un certo personaggio. Quindi, entriamo subito nel merito e affrontiamo la situazione con Vince a Virgin River.

ATTENZIONE: SPOILER PER IL FINALE DELLA STAGIONE 4

Chi è Vince a Virgin River?

Interpretato da Steve Baci, Vince è il fratello gemello di Wes e i fan sospettavano da tempo che fosse l’uomo responsabile delle riprese di Jack alla fine della seconda stagione.

I funzionari hanno arrestato Dan Brady – che ha servito al fianco di Jack nei Marines – nel finale della terza stagione dopo che la pistola che stavano cercando è stata trovata nella sua macchina.

Tuttavia, un episodio della quarta stagione porta la verità alla luce in una scena con Preacher che porta alla luce le riprese delle telecamere a circuito chiuso di Vince che entra in un hotel. Questo riporta alla mente una marea di ricordi e permette a Jack di ricordare che Vince è stato colui che ha premuto il grilletto, non Dan Brady.

Entro la fine della terza stagione, Vince era uno dei principali sospettati per il rapimento di Christopher, il figlio di Wes. Con la verità sull’attaccante di Jack rivelata, perché l’ha fatto esattamente?

Perché Vince ha sparato a Jack?

Il finale permette finalmente al pubblico di conoscere il segreto di ciò che è accaduto quella notte misteriosa.

Un flashback della notte in questione mostra Vince che arriva in un bar per parlare con Preacher di suo fratello. Eppure, trova invece Jack.

Jack è immediatamente cauto e decide che è saggio avere un coltello in mano. Purtroppo, Vince ritira una pistola e ne consegue una rissa. La gamba di Vince viene tagliata nella colluttazione e decide di farla finita, sparando a Jack e fuggendo dal bar per proteggersi il collo.

Si scopre che Brady era solo nello stesso bar perché aveva programmato di far sapere a Jack che si stava separando da Calvin. L’arma è stata semplicemente piantata nella sua macchina come un subdolo tentativo da parte di Vince di riabilitare il suo nome.

In effetti, quella non è la fine della strada per Vince. Preacher in seguito lo attacca dopo che è uscito allo scoperto che ha rapito Christopher. Preacher e Paige riescono a salvarlo ma il destino di Vince rimane sconosciuto. Non ci resta che attendere la stagione 5. A proposito…

Virgin River è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, Deadline ha annunciato che Netflix ha rinnovato Virgin River per le stagioni 4 e 5 a settembre 2021.

Anche se una data di uscita deve ancora essere confermata, guardando alle stagioni passate prevediamo che la stagione 5 potrebbe essere presentata in anteprima già a luglio 2023.

La stagione 4 di Virgin River è ora in streaming su Netflix.

