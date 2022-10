Tutti stanno guardando L’osservatore ora che è disponibile per lo streaming su Netflix. Per le persone che sono arrivate alla fine della stagione, sai già come tutto volge al termine. Tuttavia, potresti aver bisogno di alcuni chiarimenti. E, naturalmente, siamo qui per aiutarti!

L’osservatore è una serie thriller basata sulla vera storia della famiglia Broaddus. Tuttavia, è importante ricordare che non tutto ciò che è accaduto nella serie è realmente accaduto nella vita reale. Alcune cose sono state inventate poiché è una serie televisiva.

La serie Netflix segue la famiglia Brannock, una famiglia di quattro persone che pensava di trasferirsi nella loro casa dei sogni di periferia fino a quando non hanno iniziato a ricevere lettere minacciose da un misterioso stalker chiamato “The Watcher”. Per tutta la serie, Dean e Nora Brannock cercano di capire chi c’è dietro le lettere coinvolgendo la polizia e persino assumendo un investigatore privato.

Quindi, i Brannocks capiscono chi è The Watcher? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio di seguito.

Spoiler importanti da L’osservatore avanti!

Chi è The Watcher in The Watcher su Netflix?

L’identità dell’Osservatore non viene mai rivelata. Tuttavia, siamo inizialmente portati a credere che l’investigatore privato Theodora Birch sia la persona dietro le lettere inquietanti nell’episodio finale. All’inizio dell’ultimo episodio, Theodora dice a Dean mentre giaceva in un letto d’ospedale che era la precedente proprietaria della casa 657 Boulevard e che lei è The Watcher.

Theodora spiega a Dean di aver comprato la casa dopo la morte del marito, ma poco dopo essersi trasferita le è stato diagnosticato un cancro. Sebbene abbia trovato un dottore che affermava di poter curare il cancro, i trattamenti erano troppo costosi, quindi ha dovuto vendere la casa. Quindi, trova soldi nascosti dal suo defunto marito per pagare le cure, ma i Brannock si erano già trasferiti. Theodora spiega a Dean che ha iniziato a inviare le lettere per convincerli a vendere la casa in modo da poterla riacquistare.

Dopo la sua conversazione con Theodora, Dean va a casa di Maureen per scusarsi per il suo comportamento passato. Dice a Maureen di aver scoperto che The Watcher era Theodora, la vecchia proprietaria della casa 657 Boulevard. Ma Maureen gli dice che nessuno di nome Theodora ha mai vissuto in quella casa. Dean è rimasto scioccato da ciò che ha appena scoperto.

Dean e Nora poi partecipano al funerale di Theodora e parlano con sua figlia. La figlia di Theodora rivela a Dean e Nora perché Theodora ha mentito sul fatto di essere l’Osservatore. Dice loro che Theodora voleva risolvere il caso prima di morire e voleva dare loro la pace. Quindi ora, Dean e Nora sono tornati al punto di partenza per scoprire chi è The Watcher.

Più tardi, Karen Calhoun acquista la casa dai Brannocks come LLC ma finisce per venderla dopo aver ricevuto una lettera da The Watcher e dopo aver visto una persona misteriosa camminare per casa. L’episodio si conclude con una nuova famiglia che vive nella casa di 657 Boulevard e The Watcher non viene mai trovato.

L’osservatore è ora in streaming solo su Netflix.