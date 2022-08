Chi è Sam in Locke & Key e cosa gli succede nella terza stagione?

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per Locke & Key stagione 3*

Da quando Locke & Key è andata in onda su Netflix nel 2020, l’affascinante serie soprannaturale ha presentato ai fan una serie di personaggi strani e meravigliosi.

Tuttavia, nel corso di tre stagioni, può essere facile dimenticare qualche volto qua e là, soprattutto se non sono sempre in prima linea nell’azione.

Per molti fan, il personaggio di Sam Lesser è uno il cui passato in Locke & Key è diventato un po’ nebbioso, il che significa che è necessario un riepilogo.

Chi è Sam in Locke & Key?

Interpretato da Thomas Mitchell Barnet, Sam Lesser ha iniziato il suo periodo in Locke & Key come studente alla Matheson Academy ed era un caro amico di Tyler Locke.

Tuttavia, Sam ha avuto un’educazione difficile e ha dovuto affrontare frequenti tormenti per mano del padre violento, Randy, che lo ha portato a sviluppare un disturbo della personalità.

Sam portava con sé la sua dura vita familiare, il che significava che formare relazioni stabili era difficile e lo rendeva il bersaglio perfetto da manipolare per il malvagio Dodge.

Dodge convinse Sam ad aiutarla a prendere le chiavi magiche dai Locke e quando Rendell Locke si rifiutò di fornire qualsiasi informazione sulle chiavi, Sam gli sparò e lo uccise.

Con l’aiuto di Dodge, Sam è riuscito a fuggire dalla prigione usando la chiave del fiammifero e una volta liberato, è tornato a Keyhouse per attaccare di nuovo i Locke.

Come è diventato un fantasma

Il successivo tentativo di Sam di prendere le chiavi dai Locke si rivelò fatale per lui.

Nonostante i Locke cerchino di impedirgli di ottenere una qualsiasi delle chiavi, Sam è finalmente riuscito a mettere le mani sulla chiave della testa ma dopo averlo fatto, Dodge arriva sulla scena per prendere la chiave per se stessa.

Tuttavia, Sam non riesce a decidere se darle la chiave o meno e così gli toglie la scelta pugnalandolo e lasciandolo ferito.

Quando la polizia arriva sulla scena, Sam tenta di fuggire attraverso una porta aperta, senza rendersi conto che è la Porta Fantasma. La polizia chiude la porta dietro di lui, lasciandolo intrappolato come un fantasma e incapace di tornare nel suo corpo.

Ma le nuove circostanze di Sam sono un enorme punto di svolta per il suo personaggio poiché si sente molto in colpa per quello che ha fatto e si propone di fare ammenda dopo aver realizzato che Dodge lo ha sempre manipolato.

Nella seconda stagione, Dodge (travestito da Gabe) usa la Ghost Key per parlare con Chamberlain Locke della creazione di una nuova chiave e Sam tenta di sfruttare questa opportunità per intrufolarsi nel corpo di Dodge e lasciarla invece intrappolata come un fantasma. Purtroppo, però, Dodge si dimostra troppo forte e reclama il loro corpo.

Più avanti nella stagione, Sam riesce ad aiutare Kinsey e Scot a trovare l’Angel Key, che si rivelerebbe cruciale per sconfiggere finalmente Dodge.

Cosa succede a Sam nella terza stagione?

La terza stagione di Locke & Key vede l’arco di redenzione di Sam volgere al termine.

Dopo che Bode è rimasto intrappolato lui stesso come un fantasma scherzando con Timeshift Key, Sam aiuta il giovane Locke a tornare nel mondo reale e nel suo stesso corpo.

Bode inizialmente è diffidente nei confronti di Sam dopo quello che ha fatto a Rendell, ma inizia a vedere Sam sotto una luce diversa poiché è chiaro che sta cercando di espiare.

Sam riesce finalmente a fuggire dalla Porta Fantasma e tornare nel mondo reale dirottando il corpo di Bolton, uno degli scagnozzi coloniali del Capitano Gideon mentre tentano di rubare le chiavi ai Locke.

Travestito da Bolton, Sam aiuta i Locke a rintracciare Gordie Shaw, un vecchio amico di Rendell, Nina ed Ellie, che ha la Chiave della Creazione segretamente immagazzinata nel profondo della sua mente.

Tuttavia, Gideon pugnala Gordie, il che significa che il mondo che ha deciso inizia lentamente a crollare mentre i Locke sono all’interno.

In un ultimo atto di redenzione, Sam si sacrifica in modo che i Locke possano scappare al momento giusto.

La stagione 3 di Locke and Key è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 10 agosto 2022.

