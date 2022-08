Chi è Ryan Reynolds? Il proprietario di un ristorante indiano si rifiuta di riconoscere l’attore multimilionario che ha definito il loro ristorante “il miglior indiano d’Europa”

Non capita spesso che un attore di Hollywood di serie A approvi la tua attività. È ancora più raro quando affronta i social media per entusiasmarlo. Così, mentre si trovava nel Regno Unito, Ryan Reynolds ha ordinato un pasto da un ristorante indiano. Ma con sorpresa di tutti, i ristoratori non avevano idea di chi fosse! Il ristorante indiano che si trova nella città di Cheshire, Ellesmere Port è stato nelle notizie da quando un grido del Piscina morta attore.

Ryan Reynolds si è rivolto ai social media per elogiare il ristorante indiano

I proprietari di Casa Balti– Il ristorante Light of India non era a conoscenza del ronzio che la loro attività creava su Internet. Questo fino a quando Shah Rahman, un membro della famiglia che gestisce il ristorante, si è svegliato una mattina. Durante lo scorrimento dei social media, ha controllato un Storia di Instagram dal Lanterna verde stella (che segue) e ha riconosciuto il volantino. Era il suo ristorante di famiglia con la didascalia “miglior ristorante indiano in Europa”. Anche la sorella di Rahman si è avvicinata a lui per condividere la notizia. E dato che quella sera non era presente al ristorante, corse dai suoi genitori e chiese se Ryan Reynolds avesse visitato il loro ristorante. Con sua sorpresa, hanno risposto con: “Chi è Ryan Reynolds?”

Forse non ‘Netlflix and chill’ così tanto. Ma erano nel ristorante ad aiutare. In un’intervista con Ladbible, Shah ha detto “Non sanno chi sia, il che è abbastanza sorprendente.La famiglia ha poi controllato la cronologia degli ordini. Ma non riusciva a scoprire cosa fosse stato ordinato o se fosse arrivato o avesse ordinato un cibo da asporto.

La famiglia Rahman gestisce il ristorante Balti House dagli anni ’80 da circa 3 generazioni. Sicuro di dire, hanno fatto bene da soli. Anche se è probabile che il brusio aumenti ancora di più il business della ristorazione.

LEGGI ANCHE: Deadpool di Ryan Reynolds farà il suo tanto atteso debutto nel MCU in QUESTO film, e non è accanto a Fantastic 4 di Henry Cavill o John Krasinski

Ma mentre la maggior parte delle persone ha risposto positivamente al post di Reynold, alcuni hanno spinto la narrativa negativa sostenendo che si trattava di pubblicità a pagamento. I proprietari hanno scrollato di dosso le affermazioni dicendo “Siamo un’impresa molto piccola: non possiamo permetterci di pagare Ryan Reynolds!”. La famiglia desidera invitare Ryan Reynolds, il comproprietario della squadra di calcio Club Wrexham, nel loro ristorante e fare due chiacchiere con lui. E in suo onore, forse anche chiamare un piatto dopo che ha chiamato ‘Deadpool masala’. Sembra un piatto interessante. Vorresti provarlo?

Il post Chi è Ryan Reynolds? Il proprietario di un ristorante indiano si rifiuta di riconoscere l’attore multimilionario che ha definito il loro ristorante “Miglior indiano d’Europa” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.