Chi è Ryan Cutler nella stagione 4 di Virgin River?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Virgin River*

L’aspetto di Denny è uno dei maggiori punti di discussione nella stagione 4 di Virgin River quando arriva in città affermando di essere il nipote del dottor Vernon Mullins.

I sospetti sorgono rapidamente intorno a Denny, tuttavia, poiché le sue affermazioni di essere il nipote di Doc vengono contestate da Muriel mentre Lizzie si chiede anche perché continui a respingerla nonostante entrambi si piacciano chiaramente.

Con il progredire della stagione 4 di Virgin River, le cose prendono una piega ancora più sconcertante quando Lizzie trova una bottiglia di pillole nella stanza di Denny che sono state prescritte a Ryan Cutler, un personaggio che non è stato menzionato in precedenza.

Naturalmente, i fan curiosi di Virgin River non hanno perso tempo a chiedere chi sia questo personaggio misterioso.

La scoperta sospetta di Lizzie

Nell’episodio 7 della stagione 4 di Virgin River, Denny invita Lizzie a cena dopo che la coppia si è baciata alla Fiera del Rinascimento nell’episodio precedente.

Mentre Denny sta preparando il cibo, chiede a Lizzie di prendere il caricabatterie del telefono dalla sua stanza in modo che possa fare il check-in con Hope.

Mentre Lizzie perquisisce la scrivania nella sua stanza, scopre una bottiglia di pillole di clonazepam (marcate come Klonopin) che sono state prescritte a qualcuno di nome Ryan Cutler, un personaggio che non è stato menzionato in Virgin River fino ad ora.

Non dice nulla a Denny ma nell’episodio successivo trasmette la scoperta sospetta a Doc, che aveva già affrontato Denny per aver fatto irruzione nell’armadietto dei medicinali della clinica alla fine dell’episodio 5.

Chi è Ryan Cutler in Virgin River?

Ryan Cutler è il defunto padre di Denny.

Non abbiamo mai incontrato Ryan a Virgin River poiché è morto un mese prima dell’arrivo di Denny in città e degli eventi successivi della quarta stagione.

Dato che Denny sostiene di essere il nipote di Doc, questo significa anche che Ryan sarebbe tecnicamente anche il figlio di Doc.

Nel primo episodio della quarta stagione, Denny spiega di essere il nipote di Rose Miller, una donna con cui Doc è uscito durante il college prima che interrompessero la loro relazione quando Vernon si iscrisse alla scuola di medicina.

Ciò che Rose non ha menzionato, tuttavia, è che era apparentemente incinta al momento della loro rottura, e in seguito ha dato alla luce Ryan all’insaputa di Doc.

Come è morto Ryan Cutler?

Ryan Cutler è morto di malattia di Huntington.

La malattia di Huntington è una condizione degenerativa che impedisce a parti del cervello di funzionare correttamente nel tempo e di solito è fatale dopo un periodo fino a 20 anni.

Nel finale della stagione 4 di Virgin River è stato rivelato che anche a Denny è stata diagnosticata la malattia poiché la malattia di Huntington è solitamente ereditata dai genitori di una persona.

Secondo il sito web dell’NHS del Regno Unito, la malattia di Huntington può causare difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria, depressione e sbalzi d’umore. Mentre può anche causare difficoltà a muoversi, respirare e parlare nelle sue fasi successive.

La bottiglia di clonazepam che Lizzie ha trovato era stata originariamente prescritta a Ryan Cutler, ma Denny ha preso lui stesso le pillole per alleviare i suoi sintomi poiché il farmaco viene utilizzato per prevenire e controllare convulsioni e attacchi di panico calmando il cervello e i nervi secondo WebMD.

La malattia di Denny è anche il motivo per cui continua a respingere Lizzie perché non vuole ferirla mentre le sue condizioni continuano a peggiorare.

La stagione 4 di Virgin River è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 20 luglio 2022.

