Chi è Rose Walker in The Sandman? Esplorati i poteri di Dream Vortex

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per The Sandman*

Come serie fantasy, The Sandman di Netflix è piena di personaggi strani e meravigliosi che possiedono una serie di abilità che possono sembrare insolite ai fan che non hanno familiarità con il franchise di fumetti originale.

Uno di questi personaggi è Rose Walker che diventa al centro dell’attenzione dopo essere stata presentata a metà della stagione di apertura dello spettacolo.

Ma chi è Rose Walker in The Sandman e cosa significa il suo ruolo di Dream Vortex per la serie?

L’uomo di sabbia | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10961 L’uomo di sabbia | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/KxFSauEvVh0/hqdefault.jpg 1060279 1060279 centro 13872

Chi è Rose Walker in The Sandman?

Rose Walker viene introdotta nell’episodio 7 di The Sandman e diventa rapidamente un personaggio chiave negli episodi finali della prima stagione.

È un essere misterioso noto come Dream Vortex, una creatura vivente con un legame speciale con il regno di Dream (aka Morpheus) noto come Dreaming, dove gli umani vanno a sognare mentre dormono.

Come Dream Vortex, Rose è in grado di attraversare il Dreaming a piacimento, mentre la maggior parte dei mortali è confinata in un unico luogo all’interno del regno.

Ciò significa che Rose è in grado di infrangere inavvertitamente le barriere tra le dimensioni e, nonostante le sue intenzioni innocenti, potrebbe essere in grado di distruggere sia il mondo dei sogni che quello della veglia.

Parte del compito di Morpheus di essere il signore dei sogni consiste nell’abbattere tutti i vortici onirici che emergono.

L’unica volta in cui Morpheus non è riuscito a fermare un Dream Vortex, ha provocato la distruzione di un universo precedente e quindi ora andrà in ogni modo necessario per spazzare via tutti i futuri Dream Vortex.

L’uomo di sabbia © Laurence Cendrowicz | Netflix

Da dove Rose ha preso i suoi poteri?

I poteri del Vortice dei sogni di Rose sono ereditari, il che significa che sono stati tramandati dai membri della sua famiglia.

L’originale Dream Vortex in questa linea temporale era in realtà la bisnonna di Rose, Unity Kinkaid.

Tuttavia, i poteri di Unity sono stati tramandati di generazione in generazione dopo che è caduta in un sonno profondo per 100 anni mentre Dream è stata imprigionata da Roderick Burgess.

Durante il suo lungo sonno, Unity ha incontrato un bell’uomo nei suoi sogni. Quest’uomo era in realtà Desire, il fratello causa di problemi di Dream, che finì per mettere incinta Unity mentre dormiva.

Ciò significa che Rose è tecnicamente la pronipote di Desire, il che significa che fa parte della famiglia Endless.

Desire stava pianificando di manipolare Dream per uccidere Rose, il che avrebbe portato alla sua condanna poiché è vietato agli Endless versare il sangue della propria famiglia.

Tuttavia, il piano di Desire viene sventato nel finale della prima stagione quando Unity riprende il suo posto come Dream Vortex e si sacrifica per salvare Rose e permetterle di vivere una vita normale.

L’uomo di sabbia © Liam Daniel | Netflix

Chi interpreta Rose Walker?

Rose Walker è interpretata da Vanesu Samunyai, che si chiama anche Kyo Ra.

Vanesu Samunyai è nata nel Warwickshire da un’eredità dello Zimbabwe il 23 aprile 2001, il che le fa 21 anni dall’uscita di The Sandman.

Il suo ruolo di Rose Walker in The Sandman è in realtà il suo primo lavoro professionale come attore poiché non ha altri crediti al suo nome.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Vanesu Samunyai è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove ha un seguito di poco meno di 1.900 al momento della stesura, anche se si prevede che aumenterà dopo la sua apparizione di debutto in The Sandman.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

The Sandman è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 5 agosto 2022.

In altre notizie, chi è Rose Walker in The Sandman? Esplorati i poteri di Dream Vortex