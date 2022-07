Chi è Richard Baxter in Resident Evil e chi lo interpreta?

Sia che tu stia giocando dagli anni ’90 o che tu non abbia mai preso in mano un controller, Resident Evil ha richiesto attenzione nel corso degli anni.

Paul WS Anderson ha portato il suo adattamento con Milla Jovovich sugli schermi nel lontano 2002 e da allora abbiamo visto molti sequel e altri adattamenti. L’ultimo è stato sviluppato da Andrew Dabb ed è arrivato al pubblico per gentile concessione di Netflix giovedì 14 luglio 2022.

Composto da otto episodi, l’action horror americano è in realtà il secondo adattamento televisivo del franchise – il primo è l’animazione Infinite Darkness – e adotta gli eventi dei giochi iconici come retroscena.

I fan stagionati di Resident Evil e quelli che non hanno familiarità con il franchise troveranno molto da ammirare in egual misura. Tuttavia, potresti trovarti curioso di alcuni personaggi man mano che la serie avanza.

Con questo in mente, puntiamo i riflettori su Richard Baxter di Resident Evil…

Chi è Richard Baxter in Resident Evil?

Immergendosi direttamente nella serie 2022, Richard Baxter è un dipendente della Umbrella Corporation, un conglomerato multinazionale coinvolto e investito in una vasta gamma di settori.

Nell’anno 2036, è responsabile della ricerca di Jade Wesker e, con l’aumentare della sua disperazione, è chiaro che nulla sarà escluso quando si tratta di riuscirci. Il suo ruolo nella serie può essere quello di un personaggio secondario, ma è bello vedere un attore riconoscibile prendere le redini.

Baxter è interpretato da Turlough Convery in Resident Evil e l’attore irlandese di 36 anni ha recitato sia in film che in TV nel corso della sua carriera.

Ruoli cinematografici degni di nota includono Belfast (ha interpretato il ministro), Pixie (Mickey O’Brien), Saint Maud (Chrisian) e Ready Player One (Chief Oxology Expert).

D’altra parte, è stato in spettacoli come Sanditon (Arthur Parker), Anne Boleyn (Henry Norris), Killing Eve (Bear), Temple (Simon Reynolds) e Poldark (Tom Harry).

“La stagione 1 è Resident Evil 101”

Se ti stai chiedendo perché ci sono alcuni nuovi personaggi aggiunti al mix e altri elementi dei giochi esclusi, non preoccuparti.

Lo showrunner Andrew Dabb ha spiegato a Bloody Disgusting che la serie si incorporerà gradualmente dai videogiochi man mano che procede:

“Quella che chiamo stagione 1 è Resident Evil 101. Ci sono alcuni zombi e alcuni mostri, ma non siamo ancora interessati a Uroboros, mostri vegetali o territori di vampiri giganti, ma ci arriveremo”.

Ha aggiunto: “L’idea è, mentre avanziamo, più elementi dai giochi [such as] le creature e alcuni personaggi ereditati inizieranno a essere incorporati.

Chi altro recita nel cast di Resident Evil?

Puoi dare un’occhiata a più dei membri del cast centrale e ai loro rispettivi ruoli di seguito:

Ella Balinska nel ruolo di Jade Wesker

Tamara Smart nel ruolo della giovane Jade Wesker

Adeline Rudolph nel ruolo di Billie Wesker

Siena Agudong nel ruolo della giovane Billie Wesker

Paola Núñez nel ruolo di Evelyn Marcus

Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker

Ahad Raza Mir nel ruolo di Arjun Batra

Turlough Convery come Richard Baxter

Connor Gosatti nel ruolo di Simone

Pedro de Tavira Egurrola come Angelo Rubio

