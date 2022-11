Chi è Reya nella stagione 2 di Warrior Nun?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per la stagione 2 di Warrior Nun*

Come serie sulla lotta contro suore, angeli e demoni, Warrior Nun di Netflix può spesso lasciare i fan con più domande che risposte.

Questo è il caso di una nuova aggiunta allo show nella seconda stagione, un personaggio di nome Reya che viene menzionato per tutta la stagione prima di apparire nel finale.

Molto mistero circonda Reya, ma chi è esattamente lei nel mondo di Warrior Nun?

Reya appare finalmente in Warrior Nun

Dopo essere stata menzionata più volte all’inizio della stagione, Reya fa finalmente la sua prima apparizione nell’ultimo episodio della seconda stagione.

Viene trascinata nel mondo da Adriel che apre un portale per l’altra dimensione, conosciuta come Heaven to Warrior Nun.

Il malvagio Adriel intende imprigionare Reya e sfruttare il suo potere per promuovere la sua ricerca del dominio su tutti i regni.

Segue uno spettacolare combattimento tra Ava e Adriel con il primo che finalmente si assicura la vittoria evocando un branco di demoni tarask che letteralmente fanno a pezzi Adriel, uccidendolo per sempre.

Prima della sua morte, Adriel avverte che l’evocazione dei tarask li ucciderebbe tutti, ma Reya è in grado di sconfiggere gli esseri demoniaci con poco o nessun sforzo, suggerendo il vasto potere che possiede.

Suora guerriera © Netflix

Chi è Reya in Warrior Nun?

Reya è un’entità misteriosa che esiste nell’altra dimensione di Warrior Nun, nota come Heaven per i personaggi della serie.

È l’onnipotente governante di quel dominio che la renderebbe effettivamente Dio.

Prima della sua eventuale presentazione, Ava e Michael imparano lentamente di più su Reya e scoprono che una volta era la padrona di Adriel prima che la sua ricerca del dominio portasse alla sua ribellione e all’eventuale esilio.

In quanto tale, qui si può tracciare un confronto tra Dio che scaccia l’angelo Lucifero dal paradiso, che lo ha portato a diventare il Diavolo, e Reya che bandisce un malvagio Adriel.

Lo status di Reya come Dio è del tutto confermato quando Adriel dice: “Se devo diventare Dio, devo prima imprigionarlo”.

Restano dubbi, tuttavia, sul fatto che Reya sia un essere buono o cattivo. Sebbene abbia aiutato a guidare Ava e Michael a sconfiggere Adriel, si potrebbe sostenere che li abbia usati come pedine per sacrificarsi in modo che potesse vivere.

Se Warrior Nun tornerà per una terza stagione, questa è una domanda a cui i fan vorranno senza dubbio rispondere.

Suora guerriera © Netflix

Chi interpreta Reya?

L’attrice che interpreta Reya in Warrior Nun è Andrea Tivadar.

Andrea è un’attrice britannica di 31 anni con origini rumene, anche se inizialmente non aveva intenzione di recitare.

All’età di 23 anni, dopo essersi laureata all’università con una laurea in Materiali dentali, è passata alla recitazione, alla modellazione e al canto e da allora non ha più guardato indietro.

Il suo primo ruolo da attrice è arrivato nel film spagnolo del 2013 Las Aventuras De Jesús María Cristóbal Pequeño, che da allora è stato seguito da apparizioni in Killing Eve, Bulletproof, If Only e Safe Inside.

Come molti attori dell’industria moderna, Andrea è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove attualmente ha un seguito di poco più di 19.000.

Suora guerriera © Netflix

La stagione 2 di Warrior Nun è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 10 novembre 2022.

