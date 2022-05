Chi è Rand Casimiro nella sesta stagione di Better Call Saul?

Durante la sesta stagione di Better Call Saul, Jimmy McGill e Kim Wexler hanno lentamente gettato le basi per il loro piano per risolvere il caso Sandpiper in corso.

Questo ha visto la coppia cercare di screditare Howard Hamlin e nell’episodio 6 hanno rivolto le loro attenzioni a un nuovo arrivato, Rand Casimiro.

Tuttavia, un certo numero di fan di Better Call Saul si sono chiesti chi sia Casimiro nel grande schema dello spettacolo e se abbiamo mai visto il personaggio prima.

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Better Call Saul stagione 6, episodio 6*

Chi è Rand Casimiro in Better Call Saul?

Rand Casimiro è un giudice in pensione di Santa Fe che è stato selezionato per mediare nel caso di azione collettiva Sandpiper Crossing.

Casimiro è un nuovo personaggio in Better Call Saul e Kim ha appreso del suo coinvolgimento nel caso Sandpiper solo nell’episodio 5 durante il suo incontro con la sua ex collega di Schweikart e Cokely Viola Goto e in seguito ha trovato una sua foto nel Bar Journal.

Nell’episodio 6, vediamo Jimmy preparare un sosia di Casimiro per apparire in alcune foto messe in scena incriminanti, agonizzante per lo stile che dovrebbero essere i suoi baffi caratteristici.

Tuttavia, negli ultimi momenti dell’episodio, Jimmy si imbatte nel vero Casimiro in un’enoteca e nota che il loro piano deve affrontare un singhiozzo non così piccolo.

Casimiro si è recentemente rotto un braccio ed è legato in un cast, rendendo quindi le loro foto in scena completamente inutili.

Jimmy suggerisce a Kim di mettere da parte il loro piano e riprovare un’altra volta, ma Kim – che dovrebbe essere in viaggio per Santa Fe per un’importante opportunità di carriera – non ne ha niente e fa girare la macchina e torna a Albuquerque.

Qual è il piano di Kim e Jimmy?

Come hanno discusso Kim e Jimmy nel finale della stagione 5, sperano di accelerare il caso in corso Sandpiper Crossing in quanto vedrebbe Jimmy guadagnare un’enorme commissione di ricerca nella regione di $ 2 milioni.

Durante la sesta stagione, la coppia ha lentamente gettato le basi per il loro piano, sperando che Howard Hamlin – che sta supervisionando il caso – screditato in modo da poter raggiungere rapidamente un accordo.

Questo ha visto Jimmy piantare droghe false nell’armadietto di Howard al golf club e “prendere in prestito” l’auto di Howard per inscenare un finto litigio con una prostituta di fronte al rispettato avvocato Cliff Main.

La fase successiva del loro piano sembrava essere quella di screditare il giudice che sovrintendeva al caso, Rand Casimiro.

Tuttavia, il braccio rotto di Casimiro minaccia di annullare tutto il loro lavoro fino a questo punto e l’episodio 7 sarà un affascinante orologio per vedere come Kim e Jimmy rimetteranno in carreggiata il loro piano connivente.

Anteprima dell’episodio 7 della sesta stagione di Better Call Saul

L’episodio 7 della sesta stagione di Better Call Saul andrà in onda su AMC negli Stati Uniti alle 9/8c lunedì 16 maggio e seguirà il giorno dopo su Netflix a livello internazionale.

L’episodio si intitola Piano ed esecuzione e contiene una sinossi molto semplice:

“Jimmy e Kim affrontano un intoppo dell’ultimo minuto nel loro piano.”

La rivelazione che Casimiro si è rotto il braccio, che minaccia di far deragliare l’intero piano, sembra destinata a essere il punto focale dell’episodio poiché Kim e Jimmy devono rapidamente cambiare idea se vogliono vedere il loro piano avere successo.

Better Call Saul stagione 6 va in onda settimanalmente il lunedì su AMC negli Stati Uniti e il martedì su Netflix a livello internazionale.

