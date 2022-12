Chi è Podestà in Pinocchio ed era una persona reale?

Pinocchio è così impenitentemente Guillermo del Toro che i suoi fan sono destinati ad innamorarsi della versione in stop-motion del romanzo italiano del 1883 di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Il regista messicano ha già diretto film come Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua e Crimson Peak. Inutile dire che non è estraneo a infondere fiabe con temi maturi più ampi.

È senza dubbio il regista perfetto per presentare una nuova interpretazione di questo racconto classico, che vede un uomo dal cuore spezzato di nome Geppetto scolpire nel legno un ragazzo di legno di nome Pinocchio. Si sveglia e scopre che al burattino è stato concesso il dono della vita e ne segue un racconto morale.

L’adattamento cinematografico più iconico del libro rimane il film d’animazione Disney del 1940 e i due film sono piuttosto diversi l’uno dall’altro, anche quando si tratta di personaggi.

A proposito, chi è Podestà in Pinocchio? Spieghiamo il personaggio del film Netflix.

Pinocchio di Guillermo del Toro Cr: Netflix © 2022

Chi è Podestà in Pinocchio?

Podesta (doppiato dal frequente collaboratore di Guillermo, Ron Perlman) è un funzionario governativo del regime fascista e padre di un ragazzino di nome Lucignolo (Finn Wolfhard) che fa amicizia con Pinocchio.

La sua inclusione nella narrazione deriva dal fatto che il film è ambientato in Italia durante la Grande Guerra, più comunemente indicata come Prima Guerra Mondiale, che durò dal 1914 al 1918.

La guerra gioca un ruolo centrale nelle vicende di Pinocchio, che include personaggi reali dell’epoca. Ad esempio, Pinocchio canta una parodia di una canzone patriottica a Benito Mussolini. Fu il fondatore e leader del Partito Nazionale Fascista che divenne Primo Ministro d’Italia nel 1922.

Podesta, invece, scopre che Pinocchio è resuscitato dopo la morte e crede che sarebbe il soldato perfetto.

Esprimendo il suo desiderio di arruolare Pinocchio, schivare la leva in guerra dà al burattino di legno un motivo in più per scappare di casa, mentre desidera anche evitare che Geppetto cada in rovina finanziaria.

Podestà era una persona reale?

Podesta non era in realtà il nome del personaggio, ma piuttosto, Collins Dictionary osserva che Podesta è un titolo che veniva dato al magistrato capo di un comune nell’Italia fascista.

È efficace che Guillermo non riveli mai il nome vero e completo del personaggio perché suggerisce che il Podestà del film è totalmente definito dal suo titolo, grado e doveri, con il regista che traccia parallelismi tra gli antagonisti del film e le marionette.

Come la scimmia del carnevale Spazzatura che tira i fili dei burattini, Guillermo suggerisce che lo stesso sia stato fatto dai funzionari del governo fascista dell’epoca.

Tenendo conto di tutto ciò, il personaggio di Podesta non era strettamente basato su una figura in particolare, ma il concetto del personaggio deriva da eventi storici. È stato creato da Guillermo e non è apparso nel romanzo del materiale originale.

Nell’Italia moderna, il nome di Podestà è dato a un magistrato subordinato in alcune città.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Dai uno sguardo all’interno degli artigiani, degli animatori e dei talenti che hanno lavorato al meglio del loro mestiere per portare sullo schermo il Pinocchio di @REALGDT, dimostrando che l’animazione è cinema. Scopri PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO e il documentario HANDCARVED CINEMA ora su Netflix. 🦗 pic.twitter.com/7NJa3oL2QU — Pinocchio di Guillermo del Toro (@pinocchiomovie) 9 dicembre 2022

Visualizza tweet

“Il mondo è molto complesso in questo momento”

Guillermo si è recentemente seduto per un’intervista con Skwigly Magazine per discutere del progetto:

“Quando stavamo lanciando o presentando il film, mi veniva sempre chiesto ‘È per bambini?’ E io direi “Non è fatto solo per i bambini, ma i bambini possono guardarlo”. Il mondo è molto complesso in questo momento. I bambini non vogliono risposte semplici a un mondo complesso, vogliono risposte complesse per capire un mondo complesso.

Ha continuato: “L’altro giorno a San Francisco, Quentin Tarantino ha detto sul palco che il film più violento e spaventoso che avesse mai visto era Bambi. E non ha torto. Anche il primo Pinocchio della Disney, il motivo per cui ne ero attratto è perché era un film della mia infanzia che mi mostrava qualcuno che capiva quanto fosse spaventosa e piena di pericoli l’infanzia.

Pinocchio è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, L’emancipazione è basata su una storia vera? Ispirazione dietro il film di Will Smith