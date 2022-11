Chi è più popolare reale tra Meghan Markle e Kate Middleton?

Dall’ingresso di Meghan Markle nella vita del principe Harry, c’è stato un non detta rivalità tra la prima e Kate Middleton. Le due donne reali non si amano molto. Le voci sulla relazione tesa tra i due sono iniziate durante il matrimonio dei Sussex, poiché si ipotizzava che Markle ha fatto piangere sua cognata.

Tuttavia, nella sua intervista a Oprah Winfrey, l’ex attrice ha chiarito che è successo il contrario. Nel frattempo, c’è stata anche competizione tra Middleton e Markle su chi tra loro ha una personalità più gradevole e simpatica. Si ritiene che il La prima apparizione pubblica ufficiale dei reali del Sussex lasciò insicuri il principe e la principessa di Galles quando si sono resi conto che avevano bisogno di migliorare il loro gioco.

Di recente, è stato condotto un sondaggio tra 1095 britannici sulla famiglia reale, che ha rivelato risultati sorprendenti.

LEGGI ANCHE: Dopo la morte dei Queen, Meghan Markle farà un inchino a Kate Middleton e alla regina consorte Camilla?

Meghan Markle e Kate Middleton non riescono ad acquisire la prima posizione

Potrebbe sorprenderti che entrambi Meghan Markle e Kate Middleton non sono arrivate prime nel sondaggio per il reale più popolare. Come menzionato dal Daily Mail, Principe di Galles, Il principe William è in cima alle classifiche con un enorme 69 percento di voti. La sua dolce metà Kate lo ha seguito da vicino al secondo posto con il 67% dei voti.

Nel frattempo, il principe Harry e Meghan Markle non sono riusciti a ottenere voti significativi occupavano rispettivamente il quinto e il sesto posto. Harry ha ricevuto il sostegno del 44 percento degli elettori mentre Meghan ha ottenuto il 32% dei voti. Il monarca appena nominato re Carlo III è quarto, con il 54 per cento, mentre la principessa Anna ha preso il secondo posto con il 64 per cento dei voti.

Questa non è la prima volta che Kate lascia sua cognata alle spalle in termini di popolarità nel Regno Unito. La scorsa settimana, un altro sondaggio è stato condotto nel paese per la campagna Girls Out Loud. I risultati della votazione devono aver sorpreso Markle come il La principessa del Galles è stata dichiarata la donna più ispiratrice con il 35% dei voti.

Il Abiti allume non ha potuto acquisire nemmeno il secondo o il terzo posto. La personalità televisiva Rochelle Humes ha ottenuto il 25% dei voti mentre l’ex primo ministro Liz Truss è arrivata terza con il 23% dei voti. Meghan Markle si è trovata al quinto posto con il 17 per cento dei voti. Sua suocera, la regina consorte Camilla, ha ottenuto il 18% dei voti.

LEGGI ANCHE: Perché il principe William e Kate Middleton erano “scontenti” del discorso sulla salute mentale di Meghan Markle?

Sei d’accordo sul fatto che Middleton sia molto più popolare di Markle in Gran Bretagna? Condividi con noi nei commenti.

Il post Chi è più popolare reale tra Meghan Markle e Kate Middleton? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.