Chi è Nelson a Ozark? Spiegazione del sicario di Fate of Season 4

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Ozark**

Insieme a Ozark Stagione 4 Parte 2 discussa a sinistra, a destra e al centro, alcuni spettatori hanno bisogno di ricordare chi sono alcuni personaggi ricorrenti.

Spieghiamo chi è Nelson, riveliamo se uscirà vivo da questa stagione e mettiamo in evidenza perché lo spettacolo sta finendo.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark Nel cast Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, al seguito del consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata al cartello della droga messicano e, successivamente, alla mafia di Kansas City.

Chi è Nelson?

Nelson viene presentato come il sicario interno del cartello Navarro e il personaggio è interpretato da Nelson Bonilla.

Durante il suo periodo come scagnozzo, Nelson è stato incaricato dal cartello di essere la guardia del corpo e l’autista di Helen Pierce, a disposizione per sporcarsi le mani per suo conto.

Descritto come un “robot” da Helen, Nelson è stato successivamente assunto dal cartello per sbarazzarsi della stessa donna che gli era stato chiesto di proteggere e ha continuato a sparare a Helen alla testa.

Oltre a Helen, Nelson era anche responsabile dell’esecuzione di Ben Davis, agli ordini di Helen Pierce.

Nelson muore nella stagione 4, parte 2?

Sì, Nelson incontra la sua fine durante la stagione 4, parte 2 di Ozark.

Dopo che Ruth ha preso la vita di Javi, diventa il bersaglio del sicario, dopo essersi unita ancora una volta a Rachel.

Dopo essere stata seguita da Nelson, Ruth esce dalla stazione per vedere che non c’è più e chiama immediatamente Rachel per avvertirla.

Prendendo indicazione da Ruth, Rachel sale sul tetto e spara a Nelson, ponendo fine al sicario.

Perché Ozark si conclude con la stagione 4?

Lo showrunner Chris Mundy ha spiegato quel finale Ozark con la stagione 4 è stata una decisione reciproca tra lui e Netflix e la piattaforma di streaming ha accettato di allungare la stagione 4 invece di fatturare la quinta stagione.

In un’intervista con The Wrap, Mundy ha spiegato come quello di Ozark il capitolo finale è arrivato alla lunghezza perfetta:

“Poi Netflix ha avuto l’idea di dire: ‘Finiremo con la stagione 4 ma la faremo lunga. Lo divideremo in questo modo’ e sembrava perfetto. Era un modo in cui potevamo far sentire questi sette episodi completi e far sentire completi i secondi sette, anche se è tutto un continuum.

La stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

