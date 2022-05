Chi è nella prima serie TV originale nigeriana di Netflix

GIAPPONE – 22/04/2022: In questa illustrazione fotografica, un pulsante Netflix si trova su un telecomando di una smart TV. (Photo Illustration by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Sorelle di sangue è la prima serie TV originale nigeriana di Netflix a debuttare sullo streamer! La miniserie in quattro parti, diretta da Biyi Bandele e Kenneth Gyang, e prodotta da EbonyLife Studios, la società fondata da “The Oprah of Nigeria”, Mo Abudu, è stata rilasciata al pubblico globale il 5 maggio.

L’agghiacciante thriller, creato da Temidayo Makanj, segue la storia delle migliori amiche Sarah (Ini Dima–Okjie) e Kemi (Nancy Isime), che sono costretti a scappare quando il ricco e potente fidanzato di Sarah, Kola (Deyemi Okanlawon), scompare misteriosamente prima del matrimonio…

Diciamo solo che la miniserie oscura, contorta e avvincente è un viaggio elettrizzante dappertutto, e ti consigliamo vivamente di dargli un orologio se sei dell’umore giusto per qualcosa di intenso e avvincente. La durata totale dello spettacolo è di sole 3 ore e 44 minuti.

Se vuoi sapere chi c’è nello show originale di Netflix; leggi l’elenco completo del cast qui sotto!

Cast di Blood Sisters: chi recita nella nuova serie di Netflix?

La serie thriller nigeriana in quattro parti ha un cast di grande talento legato al progetto, tra cui alcune icone di Nollywood davvero enormi! IMDb ha elencato 20 degli attori che appaiono nella miniserie. Se stavi lottando per ricordare tutti i nomi dei personaggi che appaiono in Netflix Sorelle di sangueallora abbiamo un cheat sheet per te!

Di seguito abbiamo elencato tutti gli attori e chi interpretano nello spettacolo!