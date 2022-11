Chi è nel film Netflix

PARIGI, FRANCIA – 20 NOVEMBRE: PARIGI, FRANCIA – 20 NOVEMBRE: In questa illustrazione fotografica, il logo del fornitore di servizi multimediali Netflix viene visualizzato sullo schermo di un Apple MacBook Pro il 20 novembre 2019 a Parigi, Francia. Netflix, il gigante statunitense degli abbonamenti ai video online, ha più di 5 milioni di abbonati in Francia, 4 anni e mezzo dopo il suo arrivo in Francia nel settembre 2014. Netflix offre film e serie TV su Internet e ora ha 137 milioni di abbonati in tutto il mondo. (Foto di Chesnot/Getty Images)

Il mio nome è Vendetta, originariamente intitolato Il mio nome è vendettaè un nuovo thriller d’azione italiano che arriverà sui nostri schermi Netflix il 30 novembre 2022.

Scritto e diretto da Cosimo Gomez [Ugly Nasty People (2017)]il dramma poliziesco italiano, ambientato nel nord Italia, vede un duo padre-figlia, Santo e Sofia, intraprendere un viaggio di “vendetta spietata”, in seguito alla micidiale invasione domestica che ha visto i brutali omicidi della madre e dello zio di Sofia.

La sinossi dell’imminente uscita anticipa che il protagonista “abbraccerà un retaggio di furia e violenza” e stabilirà “i conti che hanno rimuginato per quasi vent’anni”, tramite il Media Center di Netflix.

Se sei curioso di sapere chi sarà il protagonista del film prima della sua uscita, sei fortunato! Abbiamo tutti i dettagli sul Il mio nome è Vendetta gettato sotto.

Il cast di Il mio nome è Vendetta

Alessandro Gassman e Ginevra Francesconi vestono i panni del duo padre-figlia per questo frenetico film d’azione, sopravvivenza e vendetta. Dato che il film è di origine italiana, non sorprende che anche gli attori protagonisti del film siano italiani, quindi i loro nomi potrebbero non esserti familiari, ma comunque il casting dà vita al film , se vuoi saperne di più sul singolo attore, fai clic sul suo nome per essere indirizzato alla sua pagina ufficiale di IMDb.

L’elenco completo del cast, secondo IMDb, vede protagonisti i seguenti attori:

Il trailer di Il mio nome è Vendetta

Curioso di vedere cosa ti aspetta con il thriller d’azione? Quindi assicurati di dare un’occhiata al trailer ufficiale di Il mio nome è Vendetta sotto.