Chi è Natascha McElhone? L’attrice si unisce al cast di The Crown nella quinta stagione

Natascha McElhone si unisce alla quinta stagione di The Crown con molti altri nuovi personaggi. Interpreta il personaggio Penny Knatchbull, amica di lunga data del principe Filippo e un personaggio importante nella nuova stagione.

Penny appare per la prima volta nell’episodio uno, in vacanza con Charles e Diana. Elliot Cowan, che interpreta suo marito Norton, si unisce a loro nel viaggio.

L’attrice 52enne Natascha McElhone è la prima ad interpretare Penny. Il personaggio non è apparso in nessun’altra stagione finora, quindi questa sarà la prima volta che i fan di The Crown la vedranno nello show.

Chi è l’attrice Natascha McElhone dietro Penny Knatchbull

Sebbene questa sia la prima volta che Natascha è apparsa in The Crown, l’attrice britannica è affermata ed è apparsa in molti film importanti.

Natascha è nata il 14 dicembre 1971 a Londra e si è diplomata alla London Academy of Music and Dramatic Art nel 1993.

Ha iniziato la sua carriera in teatro con ruoli nelle rappresentazioni teatrali Riccardo III e Sogno di una notte di mezza estate prima di fare il suo debutto televisivo in Bergerac della BBC nel 1991.

Per quanto riguarda la sua vita personale, ha sposato Martin Hirigoyen Kelly nel 1998 e hanno accolto tre figli insieme. Il loro figlio Theodore è nato nel 2000, il loro secondo, Otis, è nato nel 2003, mentre il loro terzo, Rex, è nato nel 2008.

Il marito di Natascha è purtroppo deceduto nel maggio 2008.

La carriera di Natascha McElhone

Probabilmente il suo ruolo più riconoscibile è quello di Lauren Garland nella commedia drammatica psicologica del 1998 The Truman Show al fianco di Jim Carrey.

Successivamente, ha ottenuto un ruolo nel film del 2002 Solaris con George Clooney ed è stata scelta per il ruolo principale nella serie commedia drammatica Californication.

Altri ruoli importanti includono la serie della NBC Revelation, il dramma della ABC Designated Survivor e la serie Hulu The First.

A parte The Truman Show, Natascha è apparsa al fianco di Robert De Niro nel thriller del 1998 Ronin and The Devil’s Own, con Brad Pitt e Harrison Ford.

Chi è Penny Knatchbull?

Penny Knatchbull, alias Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania è una pari britannica e moglie di Norton Knatchbull, 3° conte Mountbatten di Birmania.

Appare nello show come amica di lunga data del principe Filippo e della famiglia reale in generale. I due avevano una stretta amicizia e Penny era uno dei 30 ospiti autorizzati a partecipare al funerale del principe Filippo nell’aprile 2021.

L’amicizia è sbocciata nei primi anni ’90. Phillip ha offerto aiuto e sostegno a Penny in lutto dopo che sua figlia di cinque anni era morta di cancro al fegato. Hanno mantenuto il legame attraverso hobby condivisi di guida di carrozze e attività all’aperto.

La quinta stagione di The Crown è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 9 novembre 2022.

