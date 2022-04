Chi è Nacho in 365 Days 2? Spiegato il misterioso nuovo arrivo di questo giorno

Dopo il successo di 365 Days del 2020, era solo questione di tempo prima che Netflix pubblicasse un sequel e nell’aprile 2022, 365 Days: This Day è finalmente arrivato sui nostri schermi.

L’appassionante sequel presenta ai fan un nuovo enigmatico personaggio di nome Nacho che all’inizio sembra essere poco più di un umile ma robusto giardiniere.

Tuttavia, c’è molto di più in questo personaggio di quanto sembri a prima vista, ma chi è Nacho e perché il suo arrivo è così importante?

*ATTENZIONE: Spoiler in anticipo per 365 giorni: questo giorno*

365 giorni: data di uscita di questo giorno e anteprima della trama

365 Days: This Day è arrivato su Netflix mercoledì 27 aprile 2022, a quasi due anni dall’arrivo del primo film sul servizio di streaming.

Seguendo gli eventi del primo film, che ha visto Laura imprigionata per 365 giorni fino a quando non si è innamorata di Massimo, il capo della famiglia criminale siciliana Torricelli, il sequel riprende la storia dopo *quel* cliffhanger sbalorditivo.

Nonostante il primo film di 365 giorni abbia lasciato i fan temendo per Laura perché non è riuscita a uscire dal tunnel nel mezzo di un complotto per ucciderla, Massimo e la sua futura sposa si sono riuniti nel sequel e possono finalmente celebrare il loro tanto atteso matrimonio.

Tuttavia, il nuovo inizio della coppia è complicato ancora una volta dai pericolosi legami familiari di Massimo e dall’arrivo di un uomo misterioso che spera di conquistare il cuore e la fiducia di Laura ad ogni costo.

Chi è Nacho in 365 giorni?

Nacho viene presentato a Laura come giardiniera che lavora nel complesso siciliano di Massimo.

La coppia sviluppa immediatamente una connessione al loro primo incontro, ma dalla loro relazione non viene fuori nulla fino ai drammatici sviluppi a una festa.

Mentre partecipa all’evento, Laura vede chi pensa sia Massimo che se ne va con la sua ex amante, Anna, e in seguito scopre la coppia mentre fa sesso.

Credendo che Massimo l’abbia tradita e tradita, Laura parte con Nacho e la coppia vola via per stare a casa di suo padre in Spagna.

La loro relazione continua a crescere mentre stanno insieme fino a quando non viene rivelato chi è il padre di Nacho; Don Fernando Matos, capo di un’altra famiglia criminale e rivale di lunga data di Massimo.

Nacho si prende davvero cura di Laura e non vuole essere per niente come suo padre, ma viaggiando in Spagna, ha inavvertitamente messo Laura in pericolo poiché Don Fernando – che ha organizzato il tentativo di sicario su di lei nel primo film – spera di usarla come leva per convincere Massimo a cedere il controllo della sua famiglia criminale.

Chi interpreta Nacho?

Il nuovo arrivato Nacho è interpretato dall’attore italiano Simone Susinna.

Nato a Catania il 14 novembre 1993, il 28enne ha lavorato principalmente come modello, con la sua carriera che lo ha visto lavorare con marchi come Dolce & Gabbana, Guess ed Emporio Armani.

Il ruolo di Simone in 365 Days: This Day è in realtà il suo debutto nell’industria della recitazione, anche se è già apparso in TV nei reality italiani L’Isola Dei Famosi (L’Isola dei Famosi) dove è arrivato secondo nella stagione 12.

Come molti attori e modelli del settore attuale, Simone è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram dove vanta più di 750.000 follower, numero in rapido aumento grazie alla sua nuova apparizione di alto profilo in 365 Days: This Day.

365 giorni: questo giorno è disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 27 aprile 2022.

In altre notizie, 365 Days 3 è confermato su Netflix dopo il sequel di This Day?