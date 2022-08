Chi è Mike Barnes e come sarà la nuova minaccia per Daniel e Johnny nella quinta stagione di “Cobra Kai”?

I fan della serie iconica di Netflix Cobra Kai devono aver salvato una nazione nelle loro vite passate. Di recente, Netflix ha rilasciato intriganti immagini di prima visione prima dell’uscita della stagione 5. Cobra Kai non è uno spettacolo qualsiasi. Ha una fedele base di fan che ha analizzato criticamente il comportamento e le mosse dei personaggi per oltre quattro stagioni. Quindi non sorprende che i fan abbiano grandi aspettative, molte domande e una pletora di teorie sulla prossima stagione di Cobra Kai.

Ad aggiungere a tutta l’eccitazione c’è il ritorno di uno dei personaggi più iconici del ‘Karate Kid‘ franchising. Se vivi sotto una roccia e in qualche modo non hai visto il film candidato all’Oscar, allora ti copriamo le spalle. E se sei un completo Cobra Kai geek, quindi salta per esplorare alcune delle nostre teorie.

Chi è Mike Barnes?

Mike Barnes, Daniel LaRusso e Terry Silver tornano indietro Il ragazzo del karate Parte III. Barnes è considerato il più grande concorso di Daniel LaRusso. La stessa leggenda di LaRusso ha affermato che la sua lotta con Mike è stata una delle più difficili della sua vita. Inoltre, Barnes è entrato in scena quando Terry Silver lo ha notato su una rivista e quando lo ha visto ha capito che non c’è nessuno che sarà in grado di combattere Daniel così come lui, poiché Barnes era uno dei migliori combattenti di karate dell’intero paese . All’età di diciannove anni era cintura nera di decimo grado.

Tuttavia, Barnes ha combattuto solo per attaccare e non poteva essere preoccupato per il benessere del suo avversario per salvargli la vita. Si è guadagnato il titolo di “Ragazzo cattivo del karate”. Il ragazzo era un campione e il fatto che Terry Silver abbia accettato di dargli il 50% dei dojo di Cobra Kai è una testimonianza della sua forza. Per tutto il film, Barnes ha maltrattato Daniel ed è stato sconfitto solo all’All Valley Karate Tournament. Questo iconico cattivo è interpretato dal talentuoso Sean Janan, che è pronto a riprendere il suo ruolo ancora una volta, secondo l’immagine di prima visione condivisa dall’account Twitter di Netflix.

Mike si rivelerà una minaccia per Johnny e Daniel nella quinta stagione di Cobra Kai?

È ovvio che Mike Barnes non lascerà un’altra possibilità per strofinare di nuovo il naso di Daniel nella sabbia. Terry Silver lo utilizzerà per espandere il franchise di Cobra Kai e le sue vie malvagie in tutta la catena del karate. Daniel e Johnny dovranno portare le loro mosse migliori nel gioco. Oltre a Mike, c’è un altro vecchio volto che sta tornando. Senza nessuno a cui rivolgersi, Daniel chiederà aiuto a Chozen Toguchi.

Cobra Kai gli scrittori Heald, Hurwitz e Schlossberg hanno affermato che la lotta contro Mike sarà tutt’altro che facile per Daniel e Johnny. Puoi beccarlo su Netflix quando Cobra Kai la quinta stagione debutterà il 9 settembre. Mentre aspetti, dai un’occhiata alle nostre teorie sulla svolta di Demetri. Facci sapere nei commenti qui sotto come pensi che Johnny e Daniel sconfiggeranno Mike Barnes.

