Chi è Michael Lang e cosa gli è successo dopo Woodstock ’99?

Il festival originale di Woodstock nel 1969 è considerato un evento che ha definito la generazione, con più di 400.000 persone che partecipano alla stravaganza musicale di tre giorni.

Altri due eventi si sono tenuti rispettivamente nel 1994 e nel 1999 e, sebbene il primo abbia affrontato diverse sfide, l’evento del ’99 è diventato famoso poiché il festival è stato segnato da violenze, aggressioni, atti di vandalismo e la morte di tre partecipanti.

Lo sfortunato festival è ora diventato l’argomento dell’ultimo docuserie di Netflix, Trainwreck: Woodstock ’99, che descrive in dettaglio come il festival è andato storto.

Una delle figure chiave coinvolte nel documentario è Michael Lang – ma chi è, come è stato coinvolto con Woodstock e cosa gli è successo?

Naufragio: Woodstock ’99 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11018 Naufragio: Woodstock ’99 | Rimorchio ufficiale | Netflix 1067792 1067792 centro 13872

La storia di Trainwreck: Woodstock ’99

Trainwreck: Woodstock ’99 è arrivato su Netflix mercoledì 3 agosto 2022.

La serie di tre episodi racconta la sfortunata edizione 1999 del festival musicale di Woodstock che si è svolto nella città di Roma, New York.

Woodstock ’99 doveva essere una celebrazione della pace, dell’amore e della musica che ha definito il millennio, ma invece l’evento è precipitato in un epico disastro ferroviario.

Nell’arco di quattro giorni nel luglio 1999, il festival è stato assalito da rivolte, incendi e atti vandalici, oltre a numerose segnalazioni di aggressioni e persino alla morte di tre persone che hanno partecipato all’evento.

Relitto ferroviario: Woodstock 99 © Netflix

Chi era Michael Lang?

Michael Lang era un produttore musicale e promotore di concerti, uno dei co-creatori del festival originale di Woodstock nel 1969.

Nato a Brooklyn, New York, nel dicembre del 1944, Michael Lang aveva solo 24 anni quando divenne uno dei quattro co-fondatori del festival di Woodstock del 1969 insieme ad Artie Kornfeld, John P Roberts e Joel Rosenman.

Dopo il successo dell’evento originale, Michael Lang è rimasto come organizzatore nelle successive edizioni 1994 e 1999 di Woodstock e ha tentato di ospitare una quarta versione del festival nel 2019 per celebrare i 50 anni dall’originale, anche se a causa di problemi logistici e finanziari , l’evento è stato annullato.

Oltre al suo coinvolgimento con Woodstock, Michael possedeva anche la sua etichetta musicale, Just Sunshine Records, e gli artisti con cui ha lavorato includevano Karen Dalton, Betty Davies e Mississippi Fred McDowell.

Poco dopo il festival originale di Woodstock, Michael iniziò a dirigere l’acclamato cantante britannico Joe Cocker, con Lang anche apparso nel video musicale di Cocker’s You Can Leave Your Hat On.

Relitto ferroviario: Woodstock 99 © Netflix

Dov’è adesso Michael Lang?

Michael Lang è morto: è morto a New York l’8 gennaio 2022.

La morte di Lang è citata nel documentario di Woodstock di Netflix, con un titolo di chiusura che recita: “Tre mesi dopo aver girato questa intervista, Michael Lang è morto”.

Secondo il portavoce della famiglia Michael Pagnotta, e riportato da Variety, Michael Lang è morto di una rara forma di linfoma non Hodgkin al Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Michael Lang aveva 77 anni quando è morto ed è sopravvissuto a sua moglie, due figli, tre figlie, un nipote e sua sorella.

Relitto ferroviario: Woodstock 99 © Netflix

Trainwreck: Woodstock ’99 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 3 agosto 2022.

In altre notizie, cosa è successo ad Anthony Templet dopo che ho appena ucciso mio padre?