Chi è l’hacker in Control Z stagione 3? Svelata l’identità di @allyoursecret

*ATTENZIONE: spoiler in vista per la stagione 3 di Control Z*

Bugie e inganni hanno permeato Control Z di Netflix sin dall’inizio, quando un misterioso hacker ha iniziato a terrorizzare gli studenti del Colegio Nacional (Scuola Nazionale) nella prima stagione e alla fine si è rivelato essere l’intrigante Raúl León.

Nella terza stagione, il vecchio account di Raúl, @allyoursecrets, diventa di nuovo attivo all’improvviso, minacciando di rivelare il ruolo di Sofia e della banda nella morte dell’ex preside della scuola, Susana, morta accidentalmente nella stagione 2 finale.

Naturalmente, vengono immediatamente sollevate domande sull’identità di questo nuovo hacker, ma chi c’è dietro l’account @allyoursecrets nella stagione 3 di Control Z?

Control Z Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 3615 Control Z Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/BAjizigSJ5s/hqdefault.jpg 830068 830068 centro 13872

Il mistero della terza stagione di Control Z

Dopo un’agonizzante attesa di 11 mesi dopo il cliffhanger finale della stagione 2, la terza puntata di Control Z è arrivata su Netflix mercoledì 6 luglio 2022.

La storia riprende subito dopo la scioccante morte accidentale di Susana e il gruppo accetta di fare un patto per mantenere segreto il loro coinvolgimento.

Tuttavia, 15 mesi dopo, proprio mentre gli studenti stanno per diplomarsi al Colegio Nacional, l’hacker noto come @allyoursecrets della prima stagione – che si è rivelato essere Raúl – riemerge, minacciando di rivelare il ruolo del gruppo nella morte di Susana e distruggere le loro speranze di futuro.

Ma Raúl afferma di non avere più il controllo dell’account, lasciando Sofia senza altra scelta che prendere in mano la situazione e scoprire chi c’è dietro la nuova minaccia prima che sia troppo tardi.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Chi è l’hacker in Control Z stagione 3?

***Un altro spoiler in anticipo***

L’hacker dietro @allyoursecrets nella stagione 3 di Control Z si rivela essere Bruno.

Bruno è stato il capo dell’IT della scuola fino a quando non è stato licenziato nella prima stagione per aver assistito l’hacker originale aiutando a diffondere i segreti degli studenti.

Nell’episodio 7 della terza stagione, Sofia riesce a rintracciare Bruno e lui confessa che è stato lui a riattivare l’account @allyoursecrets e ha minacciato di rivelare il ruolo di Sofia e della banda nella morte di Susana.

Tuttavia, Bruno afferma di non essere più responsabile del gruppo dietro l’account poiché gli studenti che ha reclutato nei ranghi di @allyoursecrets si sono rivolti contro di lui e stanno minacciando di ucciderlo.

Ma questo si rivela essere l’ultimo di una lunga serie di inganni poiché l’episodio finale della terza stagione conferma che Bruno è davvero l’uomo in carica quando Sofia si trova faccia a faccia con i membri di @allyoursecrets.

Convince il resto del gruppo a togliersi le maschere e smettere di eseguire gli ordini di Bruno, lasciando Bruno come l’unico che indossa ancora la sua maschera.

Screenshot da Control Z stagione 3 | Netflix

Javier mette in dubbio l’identità dell’hacker

Mentre Bruno confessa di essere l’hacker nella stagione 3 di Control Z, gli ultimi momenti dell’episodio 8 gettano nuovi dubbi sull’identità di @allyoursecrets.

In un’ultima conversazione tra Javier e Sofia, Javier suggerisce una teoria: Raúl è sempre stato l’unico dietro l’account.

La teoria di Javier suppone che Raúl abbia usato il riemergere dell’hacker per avvicinarsi a Sofia e riconquistare il suo affetto dopo che la coppia ha iniziato come interessi amorosi nella prima stagione.

Quando @allyoursecrets riappare all’inizio della stagione 3, Raúl viene evitato dal resto della scuola poiché credono che sia ancora l’hacker fino a quando non subisce una serie di disgrazie che sembrano assolverlo dai sospetti; inclusa la perdita di tutti i suoi soldi, la casa di famiglia e la sua moto in un incidente.

Ma Javier non è convinto poiché suggerisce che Raúl ha simulato quelle disgrazie per riconquistare Sofia e ha usato Bruno come pedina nel suo piano.

Anche se non è mai stato confermato che Raúl sia davvero l’hacker, la teoria di Javier sembra del tutto plausibile poiché la scena finale della terza stagione vede Raúl e Sofia partire insieme su una nuova scintillante moto, suggerendo che Raúl non era così al verde come sosteneva.

Gli sceneggiatori dello spettacolo riconoscono persino il finale ambiguo poiché l’ultima riga di dialogo di Sofia nella serie è: “Immagino che non lo saprai mai”.

Screenshot da Control Z stagione 3 | Netflix

La stagione 3 di Control Z è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 6 luglio 2022.

In altre notizie, chi è Hasan di Ms. Marvel? Incontra l’attore Fawad Khan