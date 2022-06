Chi è Lester Pocket nella stagione 3 di The Umbrella Academy?

Dopo un’agonizzante attesa di due anni, The Umbrella Academy è finalmente tornata su Netflix per la sua tanto attesa terza puntata, riprendendo finalmente la storia dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della seconda stagione.

Il nuovo capitolo presenta molti nuovi volti mentre la Umbrella Academy affronta la linea temporale alternativa Sparrow Academy mentre un’altra novità chiave nel cast è Lester Pocket.

Questo misterioso Lester Pocket viene introdotto nell’episodio 1, ma chi è il nuovo arrivato nella stagione 3 di The Umbrella Academy e perché è così importante?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per la stagione 3 di The Umbrella Academy*

Chi è Lester Pocket in The Umbrella Academy?

Lester Pocket è un apparente nuovo arrivo nella terza stagione di The Umbrella Academy. Ci viene presentato nel primo episodio mentre fa le valigie meticolosamente per un viaggio imminente.

Durante i primi episodi, Lester ha dimostrato di essere un personaggio piuttosto insolito. È sospettosamente silenzioso e viene visto viaggiare per il paese con una borsa piena di nastri audio. Presentano suoni strani come il rumore delle api e la pioggia.

Sembra seguire i movimenti della Umbrella Academy. Quindi fa il check-in all’Obsidian Hotel prima di rivelarsi finalmente al gruppo nell’episodio 3.

L’ingresso di Lester è esplosivo poiché, usando un’esplosione di potente energia, fa cadere i passeri a terra, uccidendo Jayme e Alphonso nel processo.

Quando Lester Pocket esce alla vista e fa conoscere la sua presenza, Viktor lo riconosce immediatamente come Harlan Cooper.

Come Harlan Cooper è diventato Lester Pocket

Harlan Cooper è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione di The Umbrella Academy quando il gruppo si è ritrovato disperso negli anni ’60.

È il figlio di Sissy, la donna con cui Viktor ha avuto una relazione sentimentale durante il viaggio indietro nel tempo. Vive con autismo non verbale e acquisisce poteri dopo aver interagito con Viktor.

Nel corso della seconda stagione, Harlan e Viktor si sono avvicinati. Viktor era spesso l’unico che poteva calmare Harlan durante i suoi potenti episodi. Entro la fine della stagione 2, Harlan avrebbe avuto i suoi poteri prosciugati da Viktor.

Tuttavia, come mostrato dal suo ritorno nella stagione 3, non tutti i poteri di Harlan sono stati rimossi poiché possiede ancora abilità telecinetiche che spesso riemergono in superficie se mai si sente in pericolo.

Nella terza stagione, vediamo un montaggio della vita di Harlan dopo che Viktor e gli Umbrellas sono tornati nel 2019. È chiaro che non ha condotto una vita facile.

Harlan ha subito un sacco di bullismo a scuola, con i suoi poteri che riemergevano e, occasionalmente, costringendo lui e sua madre a spostarsi molto.

Nel 1989, la madre di Harlan, Sissy, stava morendo di cancro terminale e alla data della sua morte, il 1 ottobre, i suoi poteri sono riemersi. Il risultato è che ha causato la morte delle rispettive madri di The Umbrella Academy. Questo è il motivo per cui la Sparrow Academy è presente nella timeline futura alternativa.

Per nascondersi dal suo passato traumatico, Harlan ha cambiato il suo nome in Lester Pocket e ha tentato di vivere una vita il più pacifica possibile. Ma non doveva durare.

Chi interpreta Lester Pocket?

L’attore che interpreta Lester Pocket nella terza stagione di The Umbrella Academy è Callum Keith Rennie.

Nato a Sunderland, nel nord-est dell’Inghilterra, l’attore canadese di 61 anni è apparso sui nostri schermi da quando ha debuttato nel 1993, apparendo nel film Brindisi Viola e la serie montanaro.

Nel corso dei suoi quasi 30 anni di carriera, Rennie è apparso in più di 130 ruoli cinematografici e televisivi. Notevoli apparizioni in arrivo L’uomo nell’alto castello, Impulse, Californication, The Firm, Shattered, Battlestar Galactica così come i film Puzzle, Memento, Warcraft, Cinquanta sfumature di grigio e Lama: Trinità.

Come molti attori dell’industria moderna, Callum Keith Rennie è attivo sui social media, in particolare su Instagram dove condivide le foto del dietro le quinte del suo lavoro.

La terza stagione di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 22 giugno 2022.

