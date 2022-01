Chi è l’assassino in Brazen? Identità dell’assassino esplorata

L’ultimo thriller di Netflix Sfacciato è uscito il 13 gennaio e c’è una domanda che tutti muoiono dalla voglia di sapere. Chi è l’assassino?

Basato sul romanzo Virtù sfacciate di Nora Roberts, Brazen ha una durata di un’ora e 36 minuti ed è ora disponibile su Netflix.

Chi è l’assassino in Brazen?

L’assassino viene infine smascherato nei panni di Jerald, uno studente ossessionato dell’insegnante/artista di webcam Kathleen (Desiree).

Jerald viene presentato come uno studente problematico che è profondamente colpito dalla sua fredda relazione con sua madre.

Dopo aver scoperto l’identità segreta di Kathleen in una conversazione ascoltata, il personaggio della dominatrice di Kathleen, Desiree, scatena la rabbia di Jerald.

Detestando le donne dominanti a causa della mancanza di affetto che ha ricevuto da sua madre, Jerald inizia a prendere di mira gli artisti della webcam con Kathleen come sua prima vittima.

SEI INVITATO! Guarda #Brazen con me e alcuni ospiti speciali STASERA. Possiamo tutti premere play insieme alle 18:00 PST/21:00 ET! Lo chiameremo cocktail del venerdì sera, guarda, Twitter, festeggia, zoom! E risponderemo ad alcune delle tue domande. LINK: https://t.co/XW4sjiVdaI pic.twitter.com/Ka5XOPetjz — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 14 gennaio 2022

Riassunto sfacciato della trama

Sfacciato segue l’esperta di crimine Grace (Alyssa Milano) mentre torna nella sua casa di famiglia a Washington DC per volere delle sue sorelle.

Dopo l’omicidio di Kathleen, Grace si allea con il suo vicino di casa, il detective Ed Jennings (Sam Page), per svelare il mistero dell’omicidio di Grace.

Netflix offre al pubblico molte false piste prima di rivelare Jerald come l’assassino. L’ex marito di Grace, Jonathon, è inizialmente il principale sospettato, che si rivela essere il perfetto depistaggio.

Al momento del suo omicidio, Kathleen era impegnata in una battaglia per la custodia con Jonathon per il loro figlio. Con il comportamento di Jonathon che diventa segreto, è stato impostato come l’ovvio assassino.

I fan reagiscono a Brazen

Attraverso i social media, Sfacciato ha diviso i fan.

Un fan ha scritto: “Mi hanno preso con un ‘thriller teso. Hanno siglato l’accordo con Nora Roberts e @Alyssa_Milano”.

Un altro ha scritto: “Brazen su Netflix è così bello!”

Brazen su Netflix così buono! — Punkin. 🦋✨ (@DarnishaZekiah) 13 gennaio 2022

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato il thriller teso.

Un fan ha twittato: “Come diavolo è BRAZEN il film visto numero 1 nel Regno Unito su Netflix? Odio sembrare uno snob da film, ma l’OMS sta guardando quella clip pensando: “Oh wow, sembra buono e vale sicuramente 96 minuti della mia vita”. Cristo.”

Questa opinione è stata condivisa da un altro utente che ha scritto: “0.5/2 pollice in su. Non so se sia stata la recitazione, il dialogo o la regia ad essere pessimi. Forse tutto quanto sopra”.

Nonostante le recensioni contrastanti, Sfacciato è attualmente il film n. 4 nel Regno Unito oggi.