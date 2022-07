Chi è l’amico di Albert in Giappone, [SPOILER]?

I fan del Cattivo ospite i giochi probabilmente si sono ravvivati ​​quando sono arrivati ​​alla fine del finale e hanno visto un nome molto familiare spuntare nella serie, creando una svolta emozionante per un potenziale Cattivo ospite stagione 2. Ma per coloro che non hanno familiarità, diamo un’occhiata a chi è quella persona e cosa potrebbe significare per il futuro dello spettacolo.

Spoiler avanti per il Cattivo ospite finale della prima stagione

Prima di sacrificarsi per far esplodere la bomba che permette a Bert, Billie e Jade di fuggire dal quartier generale della Umbrella, Albert Wesker dà a Jade un pezzo di carta con sopra scritto nome e indirizzo.

Durante il viaggio in macchina fuori New Raccoon City, Jade dà una sbirciatina al biglietto e vediamo che Albert la sta mandando da Ada Wong in Giappone. Prima di morire, Albert dice a Jade che la donna sul biglietto l’aiuterà.

Resident Evil: chi è l’amica di Albert, Ada Wong?

Ada Wong è un nome immediatamente riconoscibile per coloro che hanno familiarità con il franchise. È un personaggio preferito dai fan che è apparso per la prima volta in Resident Evil 2. È un agente segreto, o una spia, e di solito uno dei personaggi centrali in qualsiasi gioco appaia. È molto esperta ed è addestrata alla doppiezza e alla manipolazione.

La maggior parte delle volte Ada sarebbe considerata una “antieroina”, ma la sua moralità può inclinarsi in entrambi i modi (anche se di solito più verso il bene che il male). In breve, è un personaggio molto complicato e intrigante con un passato misterioso.

Ada Wong è già stata scritturata in Resident Evil?

L’attrice Li Bingbing ha interpretato Ada nel film live-action Resident Evil: Retribuzione. Per quanto ne so, questo è l’unico ritratto live-action che abbiamo visto finora di Ada Wong, quindi sarebbe davvero emozionante vederla di nuovo nello show, se dovesse essere rinnovato.

Dal momento che non sappiamo se Cattivo ospite la stagione 2 è ancora in corso, non ci sono notizie sul casting da condividere in questo momento, ma saremo sicuri di tenervi aggiornati non appena ne sapremo di più!