Alcuni spettacoli migliorano sempre di più, vero? Ma come fanno a migliorare? Ci sono una manciata di elementi che possono migliorare una serie e uno di questi sta sicuramente portando nuovi talenti per mantenere le cose fresche. Questo è esattamente ciò che Big Mouth continua a fare.

Creata da Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett, la serie animata per adulti è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2017 e ha immerso il pubblico nel mondo dei giovani adolescenti che diventano maggiorenni e vivono i pericoli della pubertà.

Il concetto è stato iniettato con più immaginazione e creatività di quanto pensassi fosse possibile, aiutandolo a diventare un successo che è tornato di recente per la stagione 6 venerdì 28 ottobre 2022.

Man mano che l’interesse dei fan per il progetto aumenta, attira più talenti desiderosi di unirsi al cast vocale, quindi questa volta abbiamo alcune nuove interessanti aggiunte. A proposito, chi è la voce di Montel in Big Mouth?

Chi è la voce di Montel nella sesta stagione di Big Mouth?

Montel è doppiato da Cole Escola nella sesta stagione di Big Mouth.

Il personaggio arriva dopo che Connie ha messo incinta Maury alla fine della prima stagione della serie spin-off Human Resources.

Montel è il loro figlio non binario, quindi è giusto che siano doppiati da Montel, che è un comico americano non binario. Il 35enne è anche un attore e cantante famoso per il suo lavoro di cabaret.

D’altra parte, sono apparsi in serie TV come Search Party (hanno interpretato Chip), Mozart In The Jungle (Shawn), Difficult People (Matthew) e Girlboss (Nathan).

Non sono estranei nemmeno al lavoro vocale poiché hanno anche affrontato ruoli vocali in artisti del calibro di Tuca & Bertie (Pastry Pete’s Nipote), What We Do In The Shadows (Gargoyle # 2) e Baby Shark’s Big Show (vari) .

“Sto sviluppando uno spettacolo animato”

Cole ha parlato con Wussy Mag nel luglio 2022 e ha rivelato che stanno lavorando a un progetto con l’equipaggio di Big Mouth, oltre ad affrontare altre cose imminenti in cantiere:

“Sto sviluppando uno spettacolo animato con il team di Big Mouth di cui sono entusiasta. Jeffery e io abbiamo girato questa presentazione pilota l’anno scorso che Bridey Elliot ha diretto… Sto scrivendo [comedian Ziwe Fumudoh]è uno spettacolo per Showtime attualmente e verrà girato presto, quindi sarà divertente.

Questo è qualcos’altro per cui i fan di Big Mouth devono essere entusiasti.

La sesta stagione di Big Mouth recluta nuovi doppiatori

Cole è affiancato da un gruppo di altri nuovi entusiasmanti membri del cast e il pubblico troverà sicuramente familiare il suono delle loro voci:

Peter Capaldi nel ruolo di Seamus MacGregor

Brian Tyree Henry nel ruolo di Elia

Chris O’Dowd nel ruolo di Flanny O’Lympic

Juliet Mills nel ruolo di Rita St. Swithens

Annaleigh Ashford nel ruolo del test di purezza del riso

Tyler il Creatore come Gesù

Cole Escola come Montel

Jeff Goldblum nel ruolo della spilla di mele

Ed Helms, Adam Levine e Matt Rogers nei panni di Bros 4 Life

La sesta stagione di Big Mouth è in streaming esclusivamente su Netflix.

