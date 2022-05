Chi è la star di Welcome to Eden, Belinda Peregrin, esce?

Preparatevi, fan di Belinda Peregrin! La principessa del pop latino sta facendo il suo ritorno nel mondo della recitazione con il suo ruolo di Africa nella serie thriller spagnola, Benvenuto nell’Eden. La principessa è stata via per troppo tempo e non vediamo l’ora di vederla fare ciò che sa fare meglio: intrattenere le masse.

Se non hai familiarità con Belinda Peregrin, lascia che ti faccia familiarizzare con uno dei migliori artisti spagnoli che abbia mai realizzato. Belinda è una cantante, autrice di canzoni e attrice, il che la rende davvero una persona poliedrica. Ha iniziato a recitare all’età di 10 anni nella telenovela Amigos x siempre. In seguito, il volto e il nome di Belinda iniziarono ad apparire ovunque. È apparsa in serie televisive, come Aventuras en el tiempo, Complici al rescate, Corazoni al limite e Camaleonti.

Ha anche iniziato a recitare in ruoli cinematografici, tipo Le ragazze ghepardo 2, Il racconto di Disperato, Troll, Baywatch, Tour mondiale dei troll e My Little Pony: una nuova generazione. Ma quando la sua carriera musicale è decollata, è stato allora che il mondo intero ha conosciuto il suo nome.

Belinda si è presa una lunga pausa dalla recitazione, ma finalmente potremo rivederla sui nostri schermi molto presto. Mentre aspettiamo il suo ultimo progetto, Benvenuto nell’Eden, per uscire su Netflix, vediamo cosa ha combinato la Pop Princess. Sta uscendo con qualcuno? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio qui sotto!

Stato della relazione di Belinda Peregrin 2022

Sembra che Belinda sia single. È pronta a socializzare? Non lo so. L’ultima relazione pubblica in cui si trovava è terminata nel febbraio 2022. Dopo essersi unita alla serie di concorsi canori La Voz come allenatore, Belinda ha incontrato il suo ex fidanzato, Christian Nodal. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e, dopo essersi frequentati solo per pochi mesi, Nodal ha proposto. Secondo Hola, Nodal ha proposto la proposta mentre la coppia stava facendo una cena romantica in un ristorante in Spagna. Si stima che l’anello di fidanzamento sia costato $ 3 milioni. Per ragioni sconosciute, la coppia si è lasciata all’inizio del 2022.

Da allora, Belinda non è stata avvistata con un altro significativo né ci sono state voci su chi potesse uscire. Se scorri i suoi account sui social media, non ci sono foto con un altro significativo. Quindi sembra che Belinda voglia mantenere privata la sua vita personale questa volta o che non stia davvero uscendo con nessuno. Per ora, dovremo credere che sia single fino a prova contraria.

Assicurati di controllare Benvenuto nell’Edenin arrivo su Netflix il 6 maggio!