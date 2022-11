Chi è la star di Falling for Christmas, Chord Overstreet, esce?

Aver guardato Cadendo per Natalemolti avrebbero riconosciuto di gioia Chord Overstreet in prima fila nei panni di Jake, un piccolo proprietario di hotel che salva Sierra (Lindsay Lohan) dopo il suo sfortunato incidente sugli sci e la riporta in salute dopo il suo periodo di amnesia.

Cadendo per Natale ha fatto il suo debutto su Netflix il 10 novembre ed è stato un successo tra gli spettatori.

Il film è pieno di amore e romanticismo, ma che aspetto ha la vita amorosa di Chord Overstreet nella vita reale? L’attore esce con qualcuno? O è già stato tolto dal mercato e si è sposato? Chi è la fortunata signora (o ragazzo)? Scopri di seguito tutti i succosi dettagli sullo stato della relazione dell’attore!

Lo stato della relazione di Chord Overstreet

Essendo sotto gli occhi del pubblico, Chord Overstreet ha avuto diverse relazioni di alto profilo in passato, con fonti che lo collegano a star come Emma Roberts, Lily Collins, Rumor Mills, Ashley Benson ed Emma Watson, ma secondo i rapporti solo le relazioni è durato alcuni mesi. Più di recente, l’ex attore di Glee è uscito con l’attrice nipote di Suzanne Somers, Camelia Somers, nota soprattutto per il suo ruolo nella soap opera diurna L’audace e il bello su CBS.

Anche se la coppia preferisce mantenere la loro relazione fuori dai riflettori, secondo Le personeChord e Camelia si frequentano da dicembre 2020. Pagina sei ha anche condiviso che la coppia è stata messa in quarantena insieme al culmine della pandemia di coronavirus (COVID-19), quindi sono legati per tutta la vita.

La loro relazione potrebbe non essere la più pubblicizzata, ma gli attori condividono il loro affetto quando conta, avendo precedentemente utilizzato le rispettive piattaforme di social media per condividere post e scatti amati.

Anche se non hanno rilasciato pubblicamente alcun commento in merito ai loro piani futuri, le campane nuziali potrebbero sicuramente essere in programma per la coppia ad un certo punto.