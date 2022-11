Chi è la sorella Dora nella stagione 2 di Warrior Nun e chi la interpreta?

Ci sono alcuni spettacoli che possiedono il potere di incuriosire con la semplice menzione del loro titolo. Onestamente, pochi spettacoli nella memoria recente hanno un titolo che ti cattura abbastanza rapidamente come Warrior Nun. Una volta che lo senti, non puoi fare a meno di tuffarti nel primo episodio. Dopo di che? Inutile dire che sei agganciato.

Creata da Simon Barry, la serie drammatica fantasy americana è basata sul personaggio dei fumetti di Ben Dunn, Warrior Nun Areala, e lo spettacolo è stato presentato in anteprima su Netflix a luglio 2020.

Sebbene originariamente concepito come un film, alla fine è diventato invece una serie e il fandom è stato entusiasta di vederlo tornare per la seconda stagione giovedì 10 novembre 2022.

Al suo ritorno, ci sono alcuni notevoli cambiamenti e abbiamo persino alcuni nuovi personaggi immersi nel mix. Con questo in mente, chi è la sorella Dora di Warrior Nun?

ATTENZIONE: SPOILER PER WARRIOR NUN STAGIONE 2

Chi è la sorella Dora nella stagione 2 di Warrior Nun?

La sorella Dora viene introdotta nella stagione 2 di Warrior Nun come una nuova aggiunta alle attuali Warrior Sisters, unendosi a artisti del calibro di Ava Silva, Mother Superion, Sister Beatrice, Sister Camila e Sister Yasmine.

L’OCS aveva bisogno di aiuto sulla scia del loro fallimento contro Adriel e quando tentano di recuperare la corona di spine vengono aiutati dalla misteriosa figura quando i seguaci di Adriel scendono su di loro.

Lei arriva sulla scena e subito uccide un gruppo di nemici e Beatrice rivela il nome dello sconosciuto. Dopo questo debutto violento, viene inserita nella squadra e diventa una presenza familiare mentre si avvicina la resa dei conti con Adriel nel finale di stagione.

Sorella Dora fa ora parte di un’organizzazione che ha dedicato la sua vita a respingere e combattere le entità malvagie, entrando a far parte dell’Ordine della Spada Cruciforme.

Quando si riconosce chi è Sorella Dora, è forse più importante notare che è essenzialmente una sostituta e una sostituzione di Sorella Mary, che è assente nell’ultima stagione.

Lo showrunner della serie ha spiegato questo sviluppo durante una recente conversazione con ScreenRant.

“Il piano era di avere Mary nella seconda stagione. E sfortunatamente, all’inizio delle riprese della seconda stagione, Toya [Turner] ha dovuto lasciare lo spettacolo per motivi personali. Abbiamo dovuto riorganizzare molto rapidamente lo spettacolo per adattarlo “, ha spiegato.

“… non volevamo rifonderla perché penso che sia un personaggio troppo iconico, quindi quello che dovevamo fare era trovare un modo per legare ciò che era successo alla fine della prima stagione che non sembrasse troppo goffo e non mi sono sentito troppo schiaffeggiato.

La sua uscita “crea i nuovi personaggi che emergono nella seconda stagione”, vale a dire la sorella Dora.

Chi interpreta la sorella Dora in Warrior Nun?

La sorella Dora è interpretata da Sadiqua Bynum.

L’attrice americana di 28 anni ha già recitato nel western del 2021 The Harder They Fall (ha interpretato Eleanor Love, non accreditata) ed è stata anche nel cortometraggio del 2021 Leave (Mary Springhill).

Sebbene sia destinata a interpretare Miller Tech nel prossimo film Murder Mystery 2, è forse meglio conosciuta per i suoi stuntwork, inclusi progetti come Raising Dion, The Suicide Squad e WandaVision.

Warrior Nun è in streaming esclusivamente su Netflix.

