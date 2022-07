Chi è la “Ragazza nella foto” e qual è il mistero da incubo nel documentario Netflix True-Crime

Uno dei contenuti più popolari tra tutti gli originali Netflix è la sua serie di documentari sul vero crimine. Questo è probabilmente il motivo per cui il servizio di streaming ne ha uno nuovo in uscita almeno una volta al mese. E ad essere onesti, sono davvero fantastici. Tutte le serie di documenti sono realizzate in un modo estremamente ben strutturato con prove concrete della vita reale a sostegno di ogni affermazione. E ora, per il mese di luglio, Netflix ha un’altra grande serie, Ragazza nella foto, per i suoi spettatori.

Il film è un mistero che si estende tre lunghi decenni e compensa un orologio piuttosto avvincente. Diamo un’occhiata a cosa tratta il film documentario.

Di cosa parla Girl in The Picture?

Ragazza nella foto è l’ultimo sbalorditivo documentario in arrivo sulla piattaforma di streaming globale di Netflix quest’estate.

Ragazza nella foto indaga La vera identità di Sharon Marshall. Il documentario svelerà nuovi inquietanti strati del crimine, a cominciare da a signora che muore sul ciglio della strada, lasciando un figlio, un ragazzo che afferma di essere suo marito, e una strana svolta nel caso.

Franklin Floyd, come affermato in precedenza, è stato latitante per quasi un decennio. Aveva una storia di violenza e, secondo il trailer, ha rubato almeno una banca.

Sharon Marshall, sua figlia, era una giovane donna studiosa che aspirava a diventare un ingegnere aerospaziale e a frequentare la Georgia Tech, ma all’improvviso rimase incinta e tutto cambiò rapidamente. Il documentario approfondirà l’intera storia.

Skye Borgmanil regista dei successi true-crimine di Netflix Rapito in bella vista e addormentatotimoniere Ragazza nella foto.

Quando uscirà il documentario su Netflix?

Ragazza nella foto sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo mercoledì 6 luglio.

I fan del vero crimine potranno vedere il film documentario completo sulla piattaforma di streaming a partire da 3:00 ET/8:00 BST.

Per coloro che vogliono più del caso emozionante, c’è un podcast che accompagna il film. I film podcast in cinque partidal nome simile Ragazza nella fotofa parte del Non puoi inventare questo serie di podcast.

Puoi ascoltare il prodotto su uno qualsiasi dei tuoi servizi di streaming preferiti.

Trasmetterai il documentario in streaming il 6 luglio? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

Il post Who Is the ‘Girl in the Picture’ e What Is the Nightmarish Mystery nel documentario Netflix True-Crime è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.