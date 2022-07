Chi è la donna alla fine della stagione 3 di The Umbrella Academy?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per la stagione 3 di The Umbrella Academy*

Da quando The Umbrella Academy è arrivata per la prima volta sui nostri schermi nel 2019, la serie ha lanciato molti colpi di scena e svolta nella nostra direzione e la stagione 3 non è diversa, dato che gli Umbrellas si trovano ad affrontare la Sparrow Academy dopo la loro alterazione della sequenza temporale nella stagione 2.

Ogni episodio lancia qualcosa di nuovo e il finale, in particolare, ha lasciato le fauci dei fan saldamente piantate a terra grazie agli ultimi momenti in cui gli Umbrellas si sono resi conto di aver perso i loro poteri mentre vediamo Reginald essere raggiunto da una donna misteriosa.

Naturalmente, i fan sono stati lasciati con molte domande sul finale della stagione 3 di The Umbrella Academy, con molti che si sono chiesti chi fosse la donna alla fine dell’episodio 10.

La scena finale della stagione 3 di The Umbrella Academy

La terza stagione di The Umbrella Academy si conclude con una nota che altera l’universo quando il piano di Reginald per gli Umbrellas e i Passeri diventa chiaro.

Dopo essere riusciti a svelare i segreti dell’Hotel Obsidian, gli Umbrellas si mettono inconsapevolmente in pericolo mentre Reginald usa le particelle che hanno dato loro i poteri per caricare una macchina che ripristinerà l’universo.

Alla fine, è Allison che preme il pulsante rosso brillante che realizzerà il piano di Reginald e pochi istanti dopo, gli Umbrellas emergono in una nuova linea temporale che è al sicuro dal divorante Kugelblitz.

Tuttavia, pochi istanti dopo l’arrivo, la banda si rende conto che non hanno più accesso ai loro poteri mentre la nuova moglie di Luther, Sloane, non si vede da nessuna parte.

Mentre la banda si precipita a esplorare questo nuovo mondo, la telecamera fa una panoramica dello skyline e ingrandisce un monumentale grattacielo di proprietà di Reginald Hargreeves, che non solo è vivo in questa nuova linea temporale, ma è anche una potenza finanziaria.

Reginald viene raggiunto alla finestra del suo grattacielo da una misteriosa donna dai capelli d’argento e insieme, i due esaminano il loro impero commerciale e condividono un sorriso amorevole prima che i titoli di coda scorrano.

Chi è la donna alla fine della stagione 3 di The Umbrella Academy?

La donna alla fine della stagione 3 di The Umbrella Academy è Abigail Hargreeves, la moglie di Reginald.

Abigail è stata introdotta per la prima volta nell’episodio finale della prima stagione, in un flashback che si svolge “molto tempo fa”.

Nel flashback, vediamo un Reginald dall’aspetto più giovane che si prende cura del suo capezzale mentre Abigail soffre di una malattia terminale e non ha molto da vivere.

La scena toccante vede Abigail chiedere a Reginald di regalare il suo prezioso violino a “qualcuno che lo amerà tanto quanto me”, prima che un devastato Reginald risponda: “Non posso lasciarti, ci deve essere un altro modo”.

Dopo aver lasciato il capezzale di Abigail, Reginald si avvicina alla finestra dove apre un barattolo e rilascia una manciata di particelle luminose che hanno portato le 43 donne a rimanere improvvisamente incinta il 1 ottobre 1989.

Rivelato il piano di Reginald

Gli ultimi momenti della terza stagione hanno finalmente confermato ciò che Reginald stava pianificando da sempre.

Inizialmente siamo stati portati a credere che abbia creato l’Accademia dell’Ombrello per proteggere la Terra da qualsiasi minaccia che metta fine al mondo, ma gli eventi della terza stagione fanno molto per cambiare quella convinzione.

Nell’episodio 9, vediamo un flashback del tempo in cui Lutero viveva sulla luna e viene rivelato che non è solo lassù poiché un’altra base della Hargreeves Enterprises è nascosta in un cratere vicino.

La base ospita una criocamera che contiene il corpo senza vita di Abigail Hargreeves, a dimostrazione del fatto che Reginald era sempre alla ricerca di un modo per riportarla indietro.

Dopo aver giocato all’ultimo gioco lungo, Reginald riesce mentre usa gli ombrelli e i passeri sopravvissuti per caricare la macchina che gli permetterà di ripristinare l’universo.

In tal modo, Reginald riesce a riunirsi con la sua amata moglie, lasciando anche gli Umbrellas impotenti.

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

