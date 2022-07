Hunter Moore è il soggetto del nuovo documentario Netflix The Most Hated Man on The Internet, che racconta la storia del sito web di vendetta-porno online che gestiva e delle persone colpite da esso.

Una delle donne nel documentario è Kirra Hughes, l’ex fidanzata di Hunter che aveva una relazione con lui mentre gestiva il sito web.

Kirra parla di come ha incontrato Hunter, dei messaggi che ha ricevuto dalle vittime e di cosa si rammarica di più.

Chi è Kirra Hughes?

Kirra Hughes è l’ex fidanzata di Hunter Moore. È nata e cresciuta a Encinitas e si è trasferita a San Francisco all’età di 18 anni per studiare fashion design.

Fu qui che Kirra incontrò Hunter a una festa che stava organizzando. Ha spiegato che c’era “un’attrazione immediata” tra i due. Ha descritto il suo ex come “ambizioso ma estremamente impaziente”.

Dov’è Kirra Hughes adesso?

Kirra ora vive a New York.

Parlando della vita a New York con PhotoBook Magazine, Kirra ha detto: “Crescere sulla spiaggia in California è stato fantastico, e sono stata così fortunata a farlo. Ma per me NY è sempre stata a casa molto prima che venissi qui”.

Oggi Kirra lavora come modella e scenografa. È apparsa nel video musicale di DRÄGER, New Life, e ha modellato per marchi come The Kooples, Filthy Mouth Creative e Ponyboy. Kirra ha un grande seguito sui social media, con oltre 26mila follower su Instagram.

Dov’era Kirra quando Hunter è stato fatto irruzione?

Kirra era a scuola quando ha scoperto che Hunter era stato perquisito. Ha detto che sua madre aveva chiamato e stava “piangendo” al telefono. Sua madre non capiva cosa stesse succedendo, disse Kirra.

Ore dopo, Hunter contattò Kirra. Ha detto che era spaventato e che poteva “sentirlo nella sua voce”.

“Mi sono rifiutato di credere che quello che stava facendo fosse sbagliato. Per le persone. che sono stati innamorati o quel primo pazzo sentimento, mi sono aggrappato a quello così forte “, ha spiegato Kirra nell’episodio tre.

Durante l’episodio, Kirra ha letto ad alta voce un messaggio che le era stato inviato su Facebook da qualcuno che chiedeva il suo aiuto per raggiungere Hunter.

“Mi vergogno e mi sento arrabbiata, vorrei solo aver conosciuto meglio in quel momento, e uno dei miei più grandi rimpianti è non aver parlato quando ho avuto voce”, ha detto.

Un giorno, Kirra si svegliò nel cuore della notte e comprò un biglietto di sola andata per New York. Lei “non poteva gestire” le minacce e i messaggi e voleva “uscire”.

