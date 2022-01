Chi è Kerry Stone nella stagione 4 di Ozark? Esplorato il ruolo di Eric Ladin

**Attenzione – Spoiler avanti**

Netflix ha presentato la prima parte di quella che sarà l’ultima stagione di Ozark sulla piattaforma di streaming e i fan avranno un’attesa straziante per la seconda parte dopo gli eventi scioccanti che si sono verificati nell’episodio 7.

Per gli spettatori che hanno bisogno di un breve riassunto, esploriamo chi è il nuovo personaggio, Kerry Stone, quale destino ha incontrato nella prima parte e altro sull’attore che lo interpreta.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, seguendo il consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata a il cartello della droga messicano e, più tardi, la mafia di Kansas City.

Chi è Kerry Stone nella stagione 4 di Ozark?

Kerry Stone è noto come chef famoso e proprietario di un ristorante di alto livello in città, interpretato da Eric Ladin.

Kerry è anche un high roller che frequenta il Missouri Belle e il suo arco narrativo coinvolge principalmente il suo potenziale rapporto professionale con Ruth e Darlene.

Durante la prima parte della stagione 4, Ruth tenta di reclutare Kerry per vendere l’eroina di Darlene, poiché l’high roller ha una grande importanza in quel campo e ha anche molti contatti.

Immagine da Netflix.

Cosa è successo a Kerry nella prima parte?

Dopo aver assaggiato la potente eroina di Darlene, Kerry desidera iniziare un rapporto di lavoro con Ruth per accendere il mercato hipster.

Tuttavia, il piano di Ruth di portare a bordo Kerry va a rotoli quando accidentalmente va in overdose dall’eroina che stava campionando.

Dopo essersi ripreso dalla sua esperienza di pre-morte, Kerry è stato chiaramente scosso dall’incidente e di conseguenza ha interrotto il suo piano per entrare in affari con Ruth e Darlene non appena ha accettato l’offerta.

Immagine da Netflix.

Incontra Eric Ladin

L’attore americano, Eric Ladin, si è formato come professionista presso la University of Southern California e ha una serie di meriti notevoli nel suo nome professionale.

La sua carriera è iniziata tra il 2001 e il 2005, quando Ladin è apparso in piccoli ruoli per CSI: Miami, NCIS ed ER.

I ruoli più importanti di Ladin consistono nella sua interpretazione di William Hofstadt in Mad Men, J. Edgar Hoover in Boardwalk Empire e Scott Anderson in Bosch.

L’attore è apparso anche in numerosi progetti cinematografici, tra cui Annabelle e American Sniper.

Di Jo Craig

La prima parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

